Donald Trump har ved flere anledninger truet vitner til taushet og presset dem til å holde munn.

Det har han også gjort med sin tidligere advokat Michael Cohen, skriver CNN.

7. februar skal Michael Cohen stiller til høring i Kongressen. Han lover å gi en «fullstendig og troverdig» fremstilling av sitt tidligere arbeid som Donald Trumps advokat, skriver NTB.

Cohen har lovet å fortelle verden hvordan det er å jobbe for en gal mann.

Michael Cohen hevder for eksempel at han under valgkampen i 2016 betalte penger for å få manipulert meningsmålinger i Trumps favør.

Trusler

Det er i denne forbindelse Donald Trump kom med trusler mot Michael Cohen og hans familie. Under et intervju med Fox News i helgen ba Trump pressen gå etter Cohens svigerfar.

Trump hevdet også at han satt på skadelig info om Cohen og kalte ham svak.

– Han lyver for å få en lavere straff, sa Trump.

Helt uoppfordret kom så Trump med påstander om at Cohens svigerfar ikke har rent mel i posen og at Trump sitter på skadelig informasjon om ham.

– Cohen bør komme med informasjon om sin svigerfar, fordi det er han man bør sjekke. Det er der pengene i familien er, sa Trump til programleder Jeanine Pirro.

Familiemedlemmer i fare

Cohen har så gitt uttrykk for at han frykter han setter familiemedlemmer i fare ved å vitne og at en åpen høring vil kunne skade hans familie, skriver ABC News.

Kongressmann Elijah Cummings (D), gikk så etter Trump.

– Det er uakseptabelt for alle, også presidentren, å presse og true vårt vitne, for å tvinge dem til ikke å vitne, å skremme eller true deres familiemedlemmer, eller å blande seg inn i kongressens søken etter sannheten, sa Cummings.

Bestrider påstander

Nettstedet Buzzfeed skrev torsdag at Trump ba sin tidligere advokat Cohen oppgi uriktige opplysninger til Kongressen i 2017. Saken gjaldt Trumps tidligere planer om et byggeprosjekt i Moskva og når planene ble skrinlagt, skrinlagt skriver NTB.

Nettstedets artikkel var basert på opplysninger fra to anonyme kilder med kjennskap til Muellers Russland-gransking.

Spesialetterforsker Robert Muellers kontor bestrider lørdag påstandene i amerikanske medier om at president Donald Trump ba sin tidligere advokat lyve til Kongressen.

– Buzzfeeds beskrivelser av enkelte uttalelser fra spesialetterforskerens kontor, og beskrivelser av dokumenter og vitneforklaringer ervervet av kontoret, om Michael Cohens forklaring til Kongressen, er ikke nøyaktige, sier Peter Carr, talsmann for Muellers kontor.

Løgner

I november innrømmet Cohen at han løy for Kongressen om at Trumps byggeplaner i Moskva endte i januar 2016, mens de i realiteten vedvarte til juni det samme året. Ifølge Cohen skal presidenten personlig ha instruert ham om å lyve om når byggeplanene ble skrinlagt.

Da valgkampen pågikk nektet Trump for å ha noen forretningsinteresser i Russland, men skal i kulissene ha jobbet videre med Moskva-prosjektet. Trump håpet prosjektet ville gi en fortjeneste på over 300 millioner dollar, tilsvarende 2,5 milliarder kroner, ifølge Buzzfeed.

