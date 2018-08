Frykten brer seg i rohingya-leirer etter flere drap

Verden

Politiet i Bangladesh har store problemer med å beskytte nesten én million flyktninger mot de voldelige gjengene.

Rundt 1.000 politifolk er satt til å vokte de enorme slumområdene der skurene står tett i tett omgitt av trange labyrintaktige smug.

Etter at flere personer er drept av kriminelle gjenger, blant dem tre respekterte lokale ledere, har myndighetene bestemt seg for å doble vaktholdet. Men det er neppe nok for å stanse volden.



Knivstukket på åpen gate

«Det er amatørmessig å håpe på at mindre enn 3.000 politifolk er nok til å passe på én million desperate mennesker», skrev den bangladeshiske avisen Daily Star i en leder i juli.

Politiet mistenker at drapene er knyttet til en maktkamp mellom ulike gjenger bestående av rohingyaer. Så langt er 21 drap på flyktninger under etterforskning.

Ett av ofrene ble knivstukket 25 ganger i juni av en gjeng som omringet ham. Angrepet skjedde midt i en gate full av folk, og mannen ble liggende igjen i en blodpøl. To andre ble drept av maskerte gjerningsmenn med få dagers mellomrom hjemme hos seg selv



Faren forsvant

I Kutupalong, som nå er verdens største flyktningleir, mener innbyggere at de lever på de kriminelles nåde.

– Når gjengene kommer inn i leirene, varsler folk politiet. Men de kommer først etter at de kriminelle har dratt, sier Runa Akter (16).

I juli forsvant faren hennes og en annen slektning. Det var først da onkelen ble funnet død, at politiet startet en etterforskning.

– Vi er redde. Vi er spesielt bekymret for min bror, fordi det har kommet trusler om at han skal bortføres og drepes. Jeg vil ikke miste flere i familien, sier tenåringsjenta.

Ifølge politiet har flyktninger med bånd til kriminelle gjenger i Bangladesh solgt unge rohingya-jenter som sexslaver og rekruttert andre til å smugle narkotika.

Problemene har økt kraftig etter at nesten 700.000 rohingyaer ble fordrevet fra nabolandet Myanmar i fjor. Etter at de begynte å komme for ett år siden, har hundrevis av flyktninger blitt pågrepet for voldtekter, narkotikaforbrytelser, menneskesmugling og besittelse av våpen.



Tjener penger på tragedie

Politioffiseren Afruzul Haque Tutul sier til AFP at kriminelle gjenger utnytter flyktningenes elendighet, og at de tjener store penger på folks desperate behov for jord, husly og mat.

Mannen som ble knivstukket 25 ganger, Arifullah, fungerte som en slags oppsynsmann i leiren. Ettersom han snakket engelsk, var han med når kjente og viktige personer kom på besøk – samtidig samarbeidet han tett med politiet.

Enken hans anklager militante rohingyaer for å stå bak drapet. Hun sier at ektemannen var svært kritisk til opprørsgruppen ARSA, som sto bak flere angrep på politiposter i Myanmar før masseutdrivelsen av den muslimske folkegruppen.

Gruppen selv har tatt avstand fra drapene, og myndighetene i Bangladesh avviser at opprørsgruppen har fått fotfeste i flyktningleirene.



Flomlys

I et forsøk på å gjøre livene til flyktningene litt tryggere, spesielt for kvinnene, har hjelpeorganisasjoner installert flombelysning. I tillegg er det planlagt politiposter i de mest utsatte områdene.

Men Mohibullah, en innflytelsesrik rohingya-leder, mener tiltakene ikke vil kunne stoppe kriminaliteten i de gettoaktige områdene.

En annen lokal leder, som vil være anonym, sier dessuten at politifolkene ikke er til stede etter midnatt. Dessuten er det mange rohingyaer som velger taushet framfor å snakke med politiet, både på grunn av språkproblemer og frykt.

– Det er derfor rohingyaer ikke står fram. De er redde. Hvis det var kriminelle, terrorister eller ranere i byen din, så ville du helt klart bli skremt, sier politioffiseren Tutul.



(NTB)