Proactiva Open Arms-skipet «Aquarius», som plukket opp 629 migranter og flyktninger i Middelhavet, ble tvunget til å dra til Spania etter at Italia nektet å la båten legge til kai der. Frontex-sjefen sier Spania kan være i ferd med å bli hoveddestinasjon for migranter fra Afrika og Midtøsten som tar seg over Middelhavet.