Frode Bergs anke forkastet, blir trolig fengslet i minst ett år

Verden

Av Tore Meek og Dag Kjørholt

3. mai fikk han forlenget varetektsfengslingen med tre måneder. Torsdag ble 62-åringens anke om fengslingen behandlet. Domstolen brukte en times tid på å avgjøre at han ikke kunne løslates mot kausjon.

Det var på forhånd ventet at begjæringen ikke ville bli tatt til følge.

Nordmannens russiske advokat Ilja Novikov sier til NTB etter dagens rettsavgjørelse at han tror Berg nå har minst ett år foran seg i fengsel.

– Han trolig må vente til rettsavgjørelsen og anken og bare etter det kan vi håpe på en politisk avgjørelse. Jeg tror Frode Berg har minst ett år foran seg i fengsel før han kan ha noen mulighet til å bli løslatt, sier han.

Benådning fra Putin

Novikov tror det er en mulighet for at etterforskningen av saken vil være avsluttet i løpet av vinteren.

– Hvis saken kommer opp for retten i for eksempel desember, kan vi vente en dom i januar og en anke i mars eller april. Før det er muligheten for at han blir benådet utelukket. Bare dømte personer kan bli benådet, sier han.

På spørsmål om benådning i saker lik Bergs, sier han at russiske myndigheter erfaringsmessig nesten aldri vurderer noen annen mulighet enn en benådning fra presidenten.

Vil begrense familiekontakt

Novikov opplyser at situasjonen for 62-åringen har forverret seg.

– Det første tegnet for oss er en uttalelse fra etterforskningslederen om at Bergs mulighet til å ha kontakt med familien avhenger av hans samarbeid med dem. Etter min mening er det soleklart lovstridig. Det er ganske så manipulerende.

Det ser imidlertid ikke ut til at den konsulære bistanden blir begrenset.

– Han er klar over at besøkene derfra en tid fremover vil være den eneste kontakten mellom ham og hans familie. Han lider under denne isolasjonen og han forstår ikke disse begrensningene som er innført i forhold til kona og barnebarna, sier advokaten.

Frode Bergs forsvar har kontakt med den norske ambassaden i Moskva, men de kan bare ha kontakt med dem i spørsmål som gjelder medisiner, mat og daglige behov.

– Vi er godt fornøyd med det de gjør, men det er klart at den norske regjeringen kan gjøre mer, sier russeren.

Ny etterforskningsleder

Russiske myndigheter har siden sist byttet etterforskningsleder. Hvorfor de har gjort det er Bergs advokater ikke sikre på.

– Vi skal se på hvordan de vil gjennomføre sin etterforskning for å finne ut hva som er endret. Det var trolig noe de ikke var fornøyd med i etterforskningsgruppa.

Frode Berg ble avhørt i forrige uke. Novikov har ingen informasjon om hva han ble spurt om, men så langt de vet er ingen andre enn nordmannen fengslet i saken.

– Livet hans i fengsel er ganske ensformig. Han bor i en liten celle med en annen innsatt. Han har liten plass å bevege seg på og får bare en time per dag i luftegården. Med tanke på Frode Bergs alder og helsetilstand, er det helt klart ikke tilstrekkelig. Han har det ikke bra, men han er en mentalt sterk person og med litt assistanse og hjelp fra oss, hans familie og fra hans land tror jeg han vil komme seg gjennom dette, sier advokaten.

Norsk etterretning

Frode Berg ble pågrepet av det russiske sikkerhetspolitiet FSB i Moskva 5. desember i fjor. Siden da har han sittet i varetekt i høysikkerhetsfengselet Lefortovo.

Da han ble pågrepet, hadde han på seg 3.000 euro i kontanter. Nordmannen er anklaget for å ha forsøkt å skaffe hemmelige dokumenter om den russiske nordflåten og er siktet for spionasje. Han har innrømmet å ha arbeidet for norsk etterretning.

Spionsiktelsen i russisk straffelov har en minstestraff på ti år. (NTB)