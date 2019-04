Av: Kristian Skårdalsmo og Bibiana Piene/NTB

– Rettssaken vil trolig ta mer enn én uke, den kommer ikke til å være ferdig denne uken. Hans fengslingsperiode ble forlenget med seks måneder, fordi ingen vet hvor lenge rettssaken vil vare, sier advokat Pjotr Anasjkin til norske medier tirsdag.

– Dom i saken kan ventes om noen uker, sier han.

Anasjkin fulgte Berg i retten tirsdag, men fra onsdag av vil nordmannens russiske hovedforsvarer Ilja Novikov være tilbake.

I løpet av den nærmere halvannen time lange runden i retten, erklærte Berg seg ikke skyldig etter tiltalen.

– Optimistisk

Strengt hemmelighold preget første dag av rettssaken. Et kort pressemøte med Anasjkin var den eneste informasjonen som kom ut.

Men advokaten hadde noen opplysninger om Bergs tilstand.

– Han er optimistisk og føler på støtten. Han er selvfølgelig ivrig etter å komme hjem så fort som mulig, sier Anasjkin på spørsmål fra NTB.

– Han er glad for at den reelle rettsforhandlingen endelig starter. Og han håper den er over så raskt som mulig, forklarer han.

Uvisst hvor lenge

Frode Berg har i alt tilbrakt 483 dager i det beryktede FSB-fengselet Lefortovo etter at han ble pågrepet i Moskva 5. desember 2017 med 3.000 euro i kontanter på seg.

– Forholdene under fengslingen er ok. Han kommer fortsatt til å sitte i Lefortovo-fengselet, sier Anasjkin.

De drøyt 20 norske pressefolkene som er til stede i Moskva for å dekke rettssaken, fikk som ventet ikke komme inn i rettssalen mens forhandlingene pågikk. Det er også innført totalt fotoforbud i retten, en innstramming fra tidligere praksis.

Heller ikke Utenriksdepartementets representant fikk komme inn i rettssalen som observatør.

Fortsetter onsdag

Klokka nærmet seg 14.30 lokal tid før 63-åringen bak et gitter ble ført inn i rettssal 507 i Moskvas byrett. Like før hadde dommeren ankommet.

Pressen fikk ikke stilt noen spørsmål til den spiontiltalte nordmannen på vei inn i rettssalen, men han gløttet så vidt opp på vei ut nesten halvannen time senere.

– Går det bra? spurte noen journalister.

– Ja, svarte Berg.

Rettssaken starter igjen onsdag klokken 11. Da skal selve saken opp til behandling, med bevisførsel og vitner. Deretter vil rettssaken fortsette enten torsdag eller fredag neste uke, opplyser Anasjkin.

Frode Berg har innrømmet å ha hatt kontakt med norsk etterretning, og at han har overlevert penger i Moskva per post på adresser han har fått oppgitt av kontakter i Norge.

Men nordmannen hadde ingen formening om at dette var ledd i spionasje, ifølge hans norske forsvarer Brynjulf Risnes.

Atomubåter

Den russiske aktoren Milana Digajeva fremholdt tirsdag overfor det russiske nyhetsbyrået Interfax at Berg er tiltalt for å ha skaffet seg hemmeligstemplede opplysninger om russiske atomubåter, melder nyhetsbyrået AP.

Digajeva sier Berg, som skal ha vært på oppdrag fra norsk etterretning, ble tatt på fersk gjerning med dokumenter han hadde fått fra en ansatt ved et militæranlegg som ble skygget av russisk etterretning.

Bergs støttespillere håper på en rask avgjørelse i saken. Når en eventuell dom er klar, er håpet at norske myndigheter klarer å få den pensjonerte grenseinspektøren hjem. Det kan skje gjennom benådning, soningsoverføring eller ved hjelp av en diplomatisk eller politisk avtale mellom Norge og Russland, ifølge eksperter.

Anasjkin ville tirsdag ikke kommentere om han tror saken vil virke inn på forholdet mellom Norge og Russland. Forsvareren ønsket heller ikke å si noe om innholdet i selve rettssaken når det gjelder vitneforklaringer eller bevisførsel. Det vil bli ført 15 vitner i saken.