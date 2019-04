Frode Berg kan sendes til fangeleir i Sibir

Den 63 år gamle tidligere grenseinspektøren ble i dag dømt til 14 år i et russisk høysikkerhetsfengsel, ifølge NTB. Frosvarerne vil sende søknad om benåding så snart dommen er rettskraftig. Ifølge Bergs russiske advokat, Ilja Novikov, er en avvisning av en slik sønad det verste som kan skje.

– Da kan Berg bli utlevert til en fangeleir i Sibir. Det er vanskelig å overleve selve transporten, konstanterte han.

Kan bli benådet senere

Men akkurat dét er det en risiko for i første omgang, mener etterretningsekspert Ole Kaldager. Han ledet i ti år den norske etterretningsgruppen E14.

– Russland har hatt såpass mye prestisje i denne saken, med rettssaken blant annet, så de kommer ikke bare til å sende han hjem nå, sier Kaldager til NTB.

– Men det vil ikke si at man ikke kan benåde ham senere, legger han til. Kaldager anslår at det kan ta opptil ett år før det vil skje.

Har helseplager

Han tror russiske myndigheter har behov for å markere at de ikke aksepterer spionasje, men at det kan tenkes at de vil bruke Bergs helsetilstand som grunn til å sende ham til Norge. Berg har blant annet problemer med hjertet.

Det var iført svart dress og hvit skjorte og med hendene i håndjern at den pensjonerte grenseinspektøren mottok den strenge dommen tidligere i dag. Berg tok dommen med fatning og var ikke overrasket, ifølge hans forsvarere Brynjulf Risnes og Ilja Novikov.

– Frode Berg er en mester i å holde håpet oppe, sier Risnes. Berg har allerede tilbrakt 496 dager i varetekt.

Godtar dommen

I redsel for å forsinke en eventuell benåding har Berg besluttet å ikke anke dommen. Risnes uttalte at en eventuell benåding vil kreve en politisk løsning.

– Jeg forventer at norske myndigheter gjør alt de kan. Men jeg tror ikke det er viljen det står på, men evnen, sier han til NTB.