Verden

Fengslingsmøtet gikk for Lefortovo-domstolen i Moskva. Med de to nye månedene i varetekt blir Berg sittende til årsdagen for pågripelsen.

– Jeg har det bra, etter forholdene. Men det er slitsomt, sier han til VG.

Begrunnet med etterforskning

Da Berg ble pågrepet av det russiske sikkerhetspolitiet FSB i Moskva 5. desember i fjor, hadde han på seg 3.000 euro i kontanter. Nordmannen er anklaget for å ha forsøkt å skaffe hemmelige dokumenter om den russiske nordflåten og er siktet for spionasje.

Retten begrunner ifølge NRK fengslingen med at det er behov for ytterligere etterforskning.

Fredag 21. september ble den russiske tjenestemannen Mikhail Botsjkarev (51) ble pågrepet i Norge, siktet for ulovlig etterretning. Han hadde da deltatt på et seminar på Stortinget.

Utveksling?

Til VG sier Bergs russiske forsvarer, Ilja Novikov, at deres beste mulighet er en fangeutveksling, noe han mener vil ta kortere tid enn en rettssak.

– For det er forlengelse hver gang. Det interessante med disse høringene, er hva deres tidslinje er. Før denne høringen og nyheten om at en mann var arrestert i Oslo, trodde vi – og jeg var nesten sikker på – at etterforskningen ville bli avsluttet i oktober. Nå fikk jeg inntrykk av at de prøver å forlenge og forsinke tidslinjen og se hva som foregår i Oslo, sier forsvareren.

Dette var femte gang Berg ble framstilt for fengsling. Rettsmøtet var stengt for pressen. Tidligere har det kun vært norske medier til stede, men denne gangen var tre russiske journalister og fotografer møtt fram, skriver VG. (NTB)