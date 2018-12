Fredsprisvinnerne krever handling mot seksuell vold

Av Andreas Løf

Murad og Mukwege tildeles Nobels fredspris for sine roller i kampen mot bruk av seksuell vold som våpen i krig og væpnede konflikter.

Søndag møtte de pressefolk fra hele verden på Nobelinstituttet i Oslo, og budskapet var klart: Fredsprisen er en viktig anerkjennelse, men nå må det internasjonale samfunnet gjøre noe med grusomhetene kvinner over hele verden daglig blir utsatt for.

– Jeg vil gjerne takke Nobelkomiteen for denne æren. Dette er en anerkjennelse av det arbeidet vi har gjort gjennom flere tiår. Det er også en anerkjennelse av lidelsene til de mange ofrene både i Kongo og i hele verden, sa Mukwege i sin åpningstale.

– Men i dag har vi kommet til et tidspunkt der det ikke er nok å fordømme eller snakke om disse lidelsene. Vi må handle. Hvorfor? Fordi vi ser i væpnede konflikter at kvinners kropper blir til slagmarker, og dette kan ikke være akseptabelt i vår tid, fortsatte han.

Dehumaniserende

Mukwege er lege og direktør ved Panzi sykehus i Bukavu i Kongo. Han har spesialisert seg på behandling av kvinner som er blitt voldtatt av militssoldater. Kongoleseren er en av verdens ledende eksperter på hvordan man skal helbrede indre fysisk skade forårsaket av gruppevoldtekt.

– Vi trenger konkret handling mot denne typen vold. Det er en dehumaniserende aktivitet. Vi må forstå at enhver kvinne som er offer for seksuell vold, må få behandling. Ikke bare medisinsk, men også psykologisk og juridisk. Dette er en rettighet, men kvinnene har ikke rett til dette i landene der dette skjer, sa Mukwege.

– Skurkene som gjør dette, må også vite at verden ikke er likegyldig. De må bli klar over at vi kommer til å ta dem. Krigsforbrytelser og folkemord er dokumentert i Kongo, men rapportene havner i en skuff og ingen bryr seg. Alle har et ansvar for å handle, sa legen.

– Gir en stemme til kvinnene

Murad tilhører yazidiminoriteten i det nordlige Irak, der hun levde med sin familie i den avsidesliggende landsbyen Kocho.

I august 2014 gikk ekstremistgruppa IS til et brutalt og systematisk angrep på flere landsbyer i Sinjar-distriktet. Formålet var å utrydde yazidi-befolkningen, og Murad og tusenvis av andre kvinner ble tatt til fange og brukt som sexslaver av IS.

Murad greide å flykte og kom seg til Tyskland, der hun har bodd siden. De siste årene har 25-åringen delt sin historie med resten av verden for å rette oppmerksomhet mot det som skjedde med yazidi-befolkningen i Irak.

Murad tilhører yazidiminoriteten i det nordlige Irak, der hun levde med sin familie i den avsidesliggende landsbyen Kocho.

I august 2014 gikk ekstremistgruppa IS til et brutalt og systematisk angrep på flere landsbyer i Sinjar-distriktet. Formålet var å utrydde yazidi-befolkningen, og Murad og tusenvis av andre kvinner ble tatt til fange og brukt som sexslaver av IS.

Murad greide å flykte og kom seg til Tyskland, der hun har bodd siden. De siste årene har 25-åringen delt sin historie med resten av verden for å rette oppmerksomhet mot det som skjedde med yazidi-befolkningen i Irak.

– Dette er en viktig dag for oss og for alle yazidier som har lidd av vold. Vi lever i vanskelige tider, og over 3.000 kvinner blir fremdeles holdt fanget av IS. Vi gir en stemme til disse kvinnene med fredsprisen. Jeg ønsker å takke dere for denne prisen, sa Murad.

Dette er en viktig dag for oss og for alle yazidier som har lidd av vold. Vi lever i vanskelige tider, og over 3.000 kvinner blir fremdeles holdt fanget av IS. Vi gir en stemme til disse kvinnene med fredsprisen. Jeg ønsker å takke dere for denne prisen, sa Murad.

– Ingen er stilt for retten

I likhet med Mukwege mener hun imidlertid at anerkjennelse og fredspris ikke er nok.

– IS gjemte ikke det de gjorde. De var veldig offentlige. De erklærte at yazidier var i veien for dem. De sa at de måtte drepe alle mennene, mens kvinnene ble tatt til fange, kjøpt, solgt og voldtatt. Titusener av mennesker ble solgt, voldtatt eller drept på grunn av kjønn og religiøs tro, sa Murad.

– Likevel har ikke en eneste av IS-overgriperne blitt stilt for retten. Om ikke dette blir tatt tak i nå, vil lignende handlinger bli begått av andre i framtiden, sa Murad.

De to fredsprisvinnerne vil bli overrakt selve prisen under den offisielle Nobel-seremonien i Oslo rådhus mandag klokken 13. Senere på kvelden vil de to vinnerne tradisjonen tro vinke til fakkeltoget utenfor Grand Hotel i Oslo sentrum.

(©NTB)