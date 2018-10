Verden

Da IS angrep Sinjar-området i det nordlige Irak i august 2014 var målet å utslette jesidiene. Mennene ble drept, mens flere tusen kvinner og barn ble tatt til fange. Voldtekt var en sentral del av krigføringen.

Kvinner og jenter helt ned til 8 år ble holdt som slaver og utsatt for systematisk vold og voldtekt, de ble solgt mellom IS-krigerne for småpenger. Nadia Murad som nå hedres med fredsprisen overlevde fangenskapet, slavehandelen og den seksualiserte volden, og greide å rømme.

Hun har siden jobbet aktivt for å hjelpe ofre for folkemord og seksualisert vold. I 2016 ble hun utnevnt til FNs første «Goodwill Ambassador for the Dignity of Survivors of Human Trafficking», da var hun 23 år gammel.

– Vanskelig å tilgi

«I tida som IS-fange ble Nadia Murad utsatt for gjentatte voldtekter og overgrep. Overgriperne truet med å henrette henne dersom hun ikke konverterte til deres hatefulle og umenneskelige versjon av Islam», skriver Nobelkomiteen i begrunnelsen for årets pris.

I et intervju med VG i sommer sier Murad at det er vanskelig å tilgi dem som tillot IS å begå overgrepene.

– Mange av våre muslimske naboer tillot IS å gjøre grusomme ting mot oss. De drepte, tok oss til fange og plyndret alle våre eiendeler, sa Murad.

Forfulgt

Jesidiene er en liten kurdisktalende religiøs minoritet som ikke utgjør flere enn rundt 700.000 mennesker. De fleste bor i Nord-Irak, i området rundt Sinjar. Folket har vært forfulgt i årtier. IS så på jesidiene som vantro hedninger og lagde egne regler som tillot drap og slavehold.

I Nadia Murads landsby ble flere hundre mennesker massakrert, inkludert store deler av hennes egen familie.

Mange jesidier rømte til toppen av Sinjar-fjellet da IS angrep i 2014. Fortsatt bor det rundt 40.000 mennesker i improviserte flyktningleirer her og hjelpebehovet er enormt.

Nadia Murad bor nå i Tyskland.