Verden

Sørkoreanske menn må gjennom 22 måneder tvungen militærtjeneste før fylte 28 år. Det er svært få muligheter til å slippe unna, ei heller av religiøse grunner, men én utvei er å ikke være i god nok fysisk form. Det vil enten medføre siviltjeneste eller fritak fra tjenesten.

Dette bestemte tolv sørkoreanske studenter seg for å utnytte, skriver The Guardian.

Les også: Verdens mest populære flyreise

30 kilo

De tolv bestemte seg for å fråtse i hurtigmat som pizza og hamburgere fem ganger om dagen. Ifølge myndighetenes etterforskning utvekslet de spise-tips via apper på mobilene, og fant blant annet ut at proteinshake og mye juice også var en god metode for å øke vekten kjapt, og holde på den.

Studentene ønsket å slippe militærtjenesten så de fortsatt kunne drive med sang og musikk etter jobb, ifølge Korea Herald.

– En av studentene ble hele 30 kilo tyngre over en periode på seks måneder, skriver nettstedet.

Men planen deres ble avslørt, og saken er altså nå på myndighetenes bord.

– Blir studentene funnet skyldige, risikerer de å måtte sone full militærtjeneste, skriver The Guardian.

Les også: Slik ble Norge rikere enn noensinne av finanskrisen (DA+)

Nedskalering

Sør-Korea planlegger å nedskalere militæret og redusere tidsperioden for verneplikten, skriver The Guardian. Tanken er i første omgang å redusere tjenesten fra 22 til 18 måneder.

Det ble mye av dette på studentene. Foto: NTB scanpix

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!