Journalistene, som arbeider for den franske dagsavisen Libération og kulturmagasinet Les Inrockuptibles, skal ha trakassert kvinner med sexistiske, homofobiske og rasistiske fornærmelser, hovedsakelig mellom 2009 og 2012.

Facebookgruppen het «League of LOL» og intales som en «gutteklubb» av andre franske medier.

Gruppen skal ha produsert og spredt pornografiske memes og manipulerte bilder for å ydmyke sine ofre. Det som startet som privat utveksling av tvilsom humor, skal fort ha utviklet seg til at medlemmene av gruppen opprettet anonyme Twitter-profiler og spredte det sjikanerende innholdet videre der, skriver The Irish Times.

De siste dagene har flere personer, inkludert flere kvinnelige journalister, offentlig anklaget gruppemedlemmene for å ha nettmobbet dem. Én kvinne hevder at medlemmer av gruppen ringte henne og intervjuet henne til en fiktiv jobb i et nyhetsprogram, for deretter å dele opptak av samtalen på nett etterpå, skriver BBC.

Libération og Les Inrockuptibles kunngjorde mandag at de har suspendert tre av sine journalister, som var medlemmer av gruppen. Blant dem gruppens angivelige grunnlegger.