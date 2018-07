Verden

Franske skoleelever har fra før hatt forbud mot å bruke mobiltelefon i klasserommet, og den enkelte skole har kunnet utvide dette forbudet til å gjelde skolens område.

Nå skjerper de folkevalgte loven ved å innføre et generelt forbud mot all bruk av mobiltelefon på skolens område, men åpner for at den enkelte skole kan gjøre unntak.

Mobilforbud på skolene har vært en av kampsakene til president Emmanuel Macron.