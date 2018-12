Fransk-svensk kulturprofil dømt for enda en voldtekt

Kulturprofilen Jean-Claude Arnault har stått tiltalt for to voldtekter mot én og samme kvinne i 2011.

72-åringen ble tidligere i år dømt til to års fengsel i Stockholm tingrett for den ene av de to voldtektene, men både han og påtalemyndigheten anket dommen. Arnault på sin side avviser voldtektsanklagene. I ankesaken ble Arnault mandag kjent skyldig i to voldtekter, og straffen er økt til 2,5 års fengsel.

Saken mot kulturprofilen har vakt stor oppmerksomhet i Sverige ettersom den har spilt en sentral rolle for konflikten som rammet Svenska Akademien tidligere i år. Det førte til at flere medlemmer av den ærverdige institusjonen gikk av. Skandalen har også medført at det ikke blir delt ut noen nobelpris i litteratur i år.

Arnault har drevet et kultursenter som har fått pengestøtte av Svenska Akademien, institusjonen som deler ut Nobels litteraturpris. Han er også gift med lyrikeren Katarina Frostenson, som fram til april var medlem av akademiet.

I kjølvannet av metoo-kampanjen høsten 2017 beskyldte i alt 18 kvinner Arnault for seksuelle overgrep og trakassering. Beskyldningene ble framsatt i en artikkel i Dagens Nyheter. (NTB)