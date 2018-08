Frankrike stoler ikke på Donald Trump: – Europas sikkerhet kan ikke lenger avhenge av USA

Verden

Av NTB og Espen H. Rusdal

Framkrikes president er ikke siker på at USA vil komem Europa til unnsetning.

– Denne forsterkede solidariteten vil innebære en endring av den europeiske forsvars- og sikkerhetsarkitekturen, sa Macron i en tale til franske diplomater i Paris mandag.

Presidenten opplyste at han vil fremme nye forslag i EU om felles forsvarsprosjekter. Slik skal europeiske land gradvis kunne redusere avhengigheten av amerikansk militærmakt.

– Europa kan ikke lenger stole på USA for egen sikkerhet. Det er opp til oss å garantere europeisk sikkerhet, sa Macron.

Dette er ikke første gang Macron går imot Trump og USA. de to som framtso som meget gode venner har i dag et noe kjøligere forhold.

Under G7-møtet i juni kritiserte Macron Trump åpenlyst for å innføre økte tollsatser myntet på Europa og andre allierte.

Macron påpekte dessuten at de seks landene, uytenom USA, i G7 er til sammen en mye større økonomi enn USA.

– Kanskje amerikanerene i dag ikke bekymrer seg for å bli isolert, men vi bryr oss ikke om vi blir seks land, om det må til, sa Macron ifølge Newsweek.com.

Kritikk av nasjonalisme

Den franske presidenten fortalte også de frannøtte diplomatene at Macron ønsker samtaler om forsvarssamarbeid med alle europeiske land.

Også Russland kan bli inkludert i samtalene – forutsatt at det gjøres framskritt i forsøkene på å avslutte konflikten mellom prorussiske opprørere og regjeringsstyrker i Ukraina.

Macron kom også med kritikk av nasjonalistiske og populistiske ledere i Øst-Europa og Italia.

– Frankrike ønsker et Europa som beskytter, selv om ekstremismen har vokst seg sterkere og nasjonalismen har våknet.

Presidenten påpekte at den EU-kritiske retorikken i Ungarn og andre land ser ut til å stilne når de tar imot økonomisk støtte fra EU.

– Gjelder ikke lenger

Også Tysklands utenriksminister Heiko Maas har flere ganger gitt uttrykk for at Europa i større grad må ta ansvar for egen sikkerhet.

– Noen ting pleide vi å ta for gitt, spesielt at USA ville garantere for Europas generelle sikkerhet. Dette gjelder ikke lenger, sa han i juni i år.

Mandag tok Maas til orde for en «multilateral allianse» stilt overfor land som Saudi-Arabia og Russland – og USAs president Donald Trump.

Forholdet mellom USA og europeiske land har vært rammet av en rekke konflikter etter at Trump overtok som president. Trump har gjentatte ganger anklaget europeiske NATO-land for å bruke for lite penger på forsvar.

I tillegg har han innført nye tollbarrierer mellom USA og EU. Europeiske land har også reagert sterkt på Trumps beslutninger om å trekke USA fra Parisavtalen og atomavtalen med Iran.

