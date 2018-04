Fox News-anker deler omstridt advokat med Trump

Verden

En av Donald Trumps varmeste forkjempere på Fox News er Sean Hannity.

I en høring i New York i dag har det kommet fram at Donald Trumps omstridte advokat Micahel Cohen har få klienter. Tre er tallet.

En av dem er Donald Trump og da Fox News-anker Sean Hannity en annen, melder MSNBC og CNN.

Sean Hannity selv sier i en uttalelse:

– Vi har vært venner lenge, jeg har søkt juridisk rådgivning hos Michael.

Trumps personlige advokat Michael Cohen er under etterforskning og må stille i høring i New York mandag kveld norsk tid. Han har vært i politiets søkelys i flere måneder. Og det er særlig utbetalinger for å kjøpe stillhet som er i FBIs søkelys.

Derfor spør nå flere seg hva Hannity trengte Cohen til?

Som Jennifer Rubin i The Washington Post.

– Betalte han penger for å få kvinner til å tie, spør hun på MSNBC.

Utbetalinger

Den ene, Stormy Daniels, var tilstede under høringen i New York i dag.

Cohen har tidligere innrømmet å ha betalt 130.000 dollar til pornoskuespilleren Stormy Daniels for at hun skulle holde tett om sitt påståtte seksuelle forhold til Trump.

Cohen kobles angivelig også til en utbetaling til tidligere Playboy-modell Karen McDougal.

McDougal fikk 150.000 kroner av moderselskapet til magasinet National Enquirer for eneretten til å omtale hennes historie, men saken ble aldri publisert.

Lydopptak

Iføge The New York Times har FBI kommet over timesvis av lydopptak mellom Cohen og Donald Trump. Politiets interesse for advokaten ble kjent da FBI raidet kontoret, hjemmet og hotellrommet ha bodde på.

Det var Sean Hannity selv som ville stoppe offentligheten fra å vite at han har Cohen som advokat, melder MSNBC.

Cohens forsvarere argumenterte med at de ikke kunne identifisere Hannity fordi han hadde bedt om å ikke få navnet sitt avslørt i forbindelse med politiaksjonen mot Cohens bolig og kontor i forrige uke. Men dommer Kimba Wood fikk overtalt en av Cohens forsvarere til å avsløre klienten, skriver NTB.

En trussel

Ifølge The New York Times som siterer anonyme kilder, anser USAs president og hans rådgivere nå etterforskningen av advokaten som en større trussel enn etterforskningen av koblinger til Russland under valgkampen, skriver NTB.

Trump har tidligere omtalt FBI-aksjonen mot Cohen som «skammelig» og et «angrep på landet vårt».

Stormy Daniels

Tidligere har amerikanske medier skrevet at FBI-etterforskerne spesielt har interessert seg for utbetalingene til to kvinner som har påstått at de har hatt seksuelle forhold til presidenten.

Høringen for en dommer i dag er avgjørende for hva som skjer med materialet FBI beslagla og hva som an eventuelt brukes i en eventuell sak.

Flere stiller nå spørsmål rundt Hannitys engasjement på Fox News rundt betalingene til Stormy Daniels. Den tredje klienten er Elliott Broidy, som også har vært dypt inne i Det republikanske partiet.

Også Hannitys utfall mot FBIs ransasking av Cohens bolig, kontor og hotellrom skaper debatt nå.