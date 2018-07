Fotballguttene kan ikke reise for å se VM-finalen etter grottedramaet

Verden

Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) inviterte guttene etter at de hadde tilbrakt over to uker innestengt i grotten. Tirsdag ble de siste av guttene og deres trener reddet.

Helsesituasjonen setter imidlertid en stopper for et VM-besøk for thailenderne. Guttene må oppholde seg på sykehus i en uke.

– Vi har blitt informert av Thailands fotballforbund at guttene av medisinske årsaker ikke vil ha mulighet til å dra til VM-finalen i Moskva, opplyste FIFA tirsdag.

FIFA skal møte representanter fra det thailandske fotballforbundet i forbindelse med søndagens finale for å diskutere muligheten for at laget får delta på et senere FIFA-arrangement.

Tirsdag ble det også kjent at Manchester United har invitert laget og redningspersonellet til Old Trafford kommende sesong. I 2010 hadde Premier League-klubben 23 chilenske gruvearbeidere på besøk etter at de hadde sittet fanget i nesten ti uker.

