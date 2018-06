Verden

Trumps oppsiktsvekkende uttalelse kom under pressekonferansen etter toppmøtet med Nord-Koreas leder Kim Jong-un tirsdag.

Verken USAs forsvarsdepartement eller Sør-Korea ser ut til å ha vært informert på forhånd, skriver nyhetsbyrået AP. Sør-Korea er en av USAs nærmeste allierte.

En talsmann for Sør-Koreas president Moon Jae-in sa onsdag at de fortsatt jobber med å finne ut hva Trump egentlig mente med det han sa og hva hensikten var.

USA og Sør-Korea må vurdere flere tiltak for å «ytterligere bedre dialogen» mellom landene, ifølge talsmannen Kim Eui-kyeom.

– Veldig dyrt

Under pressekonferansen i Singapore sa Trump at de felles militærøvelsene til USA og Sør-Korea er dyre og provoserende. Han gjorde det klart at han ønsker å stanse dem, i alle fall så lenge forhandlingene med Nord-Korea går bra.

Trump var spesielt bekymret for hva det koster når amerikanske kampfly på øya Guam må fly langt for å delta i øvelser i Sør-Korea.

– Seks og en halv time. Det er så lang tid det tar disse massive flyene å fly til Sør-Korea for å øve og slippe bomber over alt, og så dra tilbake til Guam.

– Jeg vet mye om fly. Det er veldig dyrt, sa Trump.

Han brukte uttrykket «war games» om øvelsene, i stedet for «military exercises». Uttrykkene betyr det samme, men Trumps ordvalg understreket budskapet om at militærøvelsene kan provosere Nord-Korea.

Helomvending

Inntil nå har USA og Sør-Korea ofte hatt store militærøvelser, og den neste er planlagt i august.

Øvelsene pleier å utløse raseri i Nord-Korea, som oppfatter dem som forberedelser til krig og invasjon. Det nordkoreanske regimet har derfor lenge ønsket å få slutt på dem.

Amerikanske myndigheter har i flere tiår insistert på at øvelsene ikke utgjør noen trussel. De har vært ansett som nødvendige for å sikre beredskapen til over 28.000 amerikanske soldater i Sør-Korea.

En rekke eksperter og kommentatorer både i USA og Sør-Korea har kritisert Trumps utspill om å stanse den militære treningen. Presidenten anklages for å gi etter for nordkoreanske krav uten at han foreløpig har fått noe særlig tilbake.

Hektisk møtevirksomhet

Trumps pressekonferanse utløste forvirring også i den amerikanske Kongressen. Etter et møte med visepresident Mike Pence sa den republikanske senatoren Rand Paul at mindre omfattende, daglig militær trening i Sør-Korea vil fortsette.

USAs utenriksminister Mike Pompeo dro onsdag fra Singapore til Sør-Korea, hvor han skulle møte lederen for de amerikanske styrkene der.

Torsdag skal Pompeo møte president Moon Jae-in og diskutere toppmøtet i Singapore med ham.

Også Japans utenriksminister Taro Kono kommer til Sør-Korea for å møte Pompeo. Etter Trumps pressekonferanse sendte Japans regjering ut en uttalelse hvor de understreket at militærøvelsene i Sør-Korea er viktige for sikkerheten i Øst-Asia.

– Langsiktig kinesisk mål

Trumps pressekonferanse vakte ikke bare glede i Nord-Korea, men høyst sannsynlig også i Kina. Kinesiske myndigheter har lenge ment at USA bør stanse øvelsene i Sør-Korea – parallelt med at Nord-Korea innstiller sitt atomprogram.

– Å stanse de felles øvelsene har vært et langsiktig mål for Nord-Korea og Kina, skriver Victor Cha og Sue Mi Terry fra tankesmia Center for Strategic and International Studies i USA.

I sørkoreanske medier er det delte meninger om Trumps utspill. Den venstreorienterte avisa Hankyoreh håper stansen i øvelsene vil bedre forholdet mellom USA og Nord-Korea og legge forholdene til rette for nordkoreansk atomnedrustning.

(NTB)