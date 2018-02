Verden

Tragedien i Middelhavet krevde nye ofre i går. 90 migranter kan ha druknet etter at båten deres forliste utenfor Libyas kyst, i følge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon.Døde kropper ble skylt på land.

Om tallet bekreftes stiger antallet migranter som har druknet eller forsvunnet i Middelhavet så langt i år, til mer enn 300 mennesker.

Den kaldeste vintermåneden er nettopp ferdig, men verken kaldt hav eller returavtaler og tettere murer langs grensen i Middelhavet har stanset migrasjonen til Europa. Mer enn 7.300 mennesker reiste i livsfarlige båter til Europa i januar. 221 mennesker har druknet eller forsvunnet på reisen, i følge oppdaterte tall fra FNs flyktningorgan UNHCR. Antallet døde og forsvunnede er et anslag fordi ingen vet hvor mange som legger ut på den farlige reisen fra Nord-Afrika og Tyrkia.

– Det pågår fortsatt en tragedie i Middelhavet, sier Pål Nesse i Flyktninghjelpen.

Færre reiser

I fjor inngikk Italia en migrantavtale med Libya som kan ses som Europas nyeste grensemur mot Nord-Afrika. Avtalen gir Libya ansvaret for å stanse migrantene før de reiser ut i europeisk farvann, mot at Italia og EU betaler trening og utstyr til den libyske kystvakten.

Avtalen har sørget for en kraftig nedgang i antallet migranter som reiser over Middelhavet og særlig antallet som reiser til Italia. Båtreisen mellom Libya og Italia er lang og regnes som den aller farligste ruta i Middelhavet.

Grove overgrep

Men prisen er høy for migrantene som holdes igjen i Libya. Det er blitt avdekket at mange lever under slavelignende forhold og utsettes for grove menneskerettighetsbrudd.

Migrantavtalen med Libya har lykkes om hovedmålet var å få ned antallet migranter til Europa, men den har ikke lykkes i å ivareta dem som risikerer livet på reisen til Europa, sier Pål Nesse i Flyktninghjelpen.

– Å bare stenge Middelhavet er ikke veien å gå. I praksis lukker Libya-avtalen igjen asylretten. I folkerettens navn må dette følges opp med rettighetsbasert politikk for å sikre dem som trenger beskyttelse, sier han.

Trenger lovlige ruter

Nesse etterlyser en helhetlig europeisk migrasjonspolitikk som sørger for lovlige migrasjonsruter.

– Dette kan ikke løses bare med pisk. Europa og Norge må åpne for lovlig migrasjon og ta inn flere kvoteflyktninger til Europa, sier han.

Tortur og mishandling

Organisasjonene Amnesty og Oxfam gikk tidligere i uka ut og krevde at Libya-avtalen må oppheves øyeblikkelig. De mener Italia og EU gjør seg medskyldige i tortur og mishandling av tusenvis av mennesker ved å overlate ansvaret for migrantene til Libya.

– Takket vær den tvilsomme avtalen blir folk tvunget til å tåle tortur, vilkårlig arrestasjon, utpressing og utenkelige forhold i interneringssentre, sier Iverna McGowan i Amnesty International, i følge NTB.

EU har også inngått en migrantavtale med Tyrkia fra 2016 som forplikter Tyrkia til å ta tilbake alle migranter og flyktninger som kommer til Hellas mot at EU henter et tilsvarende antall syriske kvoteflyktninger fra flyktningleire i Tyrkia. Også denne avtalen har fått massiv kritikk fra internasjonale hjelpeorganisasjoner.

Flere til Spania

Libya-avtalen har sørget for at antallet migranter til Europa har gått ned, men den har også ført til at mange finner andre reiseruter. Mens det kommer færre personer til Italia fra Nord-Afrika, har antallet migranter til Spania fra Marokko og Algerie økt kraftig fra i fjor sommer.

Utviklingen fortsetter i år. 2.300 migranter reiste til Spania i januar i år, i følge UNHCR. Det er det klart høyeste antallet sammenlignet med samme periode de fire siste årene. Det er også igjen flere som reiser til Hellas.

Det er likevel fortsatt Libya-Italia som den sentrale reiseruten til Europa, i følge Flyktninghjelpen.

– Samtidig ser vi også at det kommer færre migranter til Libya fra Nigeria og Mali. Sterkere grensekontroll flere steder langs ruta er forklaringen, sier Pål Nesse.