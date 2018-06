Verden

Av Lars Eide

En hel verden, og omkring 5.000 journalister i Singapore, fulgte det første håndtrykket noensinne mellom en sittende amerikansk president og en nordkoreansk leder tirsdag morgen.

– Møtet er et uhyre viktig steg på veien for tilnærmingsprosessen mellom Sør- og Nord-Korea. De er de som har drevet denne prosessen, og den har utgangspunkt i at Moon (Sør-Koreas president) ble valgt i fjor på tilnærmingen om dette, sier Stein Tønnesson til NTB.

Han er historiker og Asia-forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO) og ble ikke overrasket over det som skjedde på Capella Hotel på øya Sentosa i Singapore.

– Nei, det som jeg har sett og hørt, har ikke overrasket meg. Men at et sånt møte finner sted, ville ikke mange trodd for et år siden, sier Tønnesson.

– Jeg fikk inntrykk av at de så alvorlige ut, begge to. Jeg har skjønt på kommentarer at Trump var blitt rådet til ikke å være for vennlig i begynnelsen. Kim hadde kanskje fått tilsvarende råd. Vi får satse på at de har hatt et annet uttrykk i møtet, sier han.

Moon viktig

Moon Jae-in og hans nordkoreanske motpart kan gå videre med sin tilnærming og kanskje et økonomisk samarbeid, som foreløpig ikke har vært mulig, om det kommer et godt resultat av møtet, mener Tønnesson.

– Kim sa i sin nyttårstale at han var positiv til Moons ønske om en tilnærming. Så gikk det videre til vinter-OL. Det er Sør-Korea som har formidlet kontakten mellom Nord-Korea og USA. Moon har hele tiden klart å spille på lag med Trump og vice versa. Samarbeidet mellom Trump og Moon har vært viktig. Det er godt gjort av Moon med alle vendingene fram og tilbake fra Trump, sier forskeren.

I mai avlyste Trump toppmøtet på bakgrunn av Kims uttalelser.

Lite konkret

Trump og Kim møttes på tomannshånd i drøyt 40 minutter før en lunsj med en større del av landenes delegasjoner. Mellom møtene uttrykte begge optimisme, men var ikke konkrete i sine kommentarer om hva som kan komme ut av dagens samtaler.

Samtaler om kjernefysisk nedrustning og en fredsavtale mellom Nord-Korea og Sør-Korea er blant det som blir tatt opp. Tønnesson regner ikke med at et utfall blir at Trump får det som han vil: «fullstendig etterprøvbar og ugjenkallelig nedrustning».

– Kim vil ikke gå med på å gi fra seg alle atomvåpnene. Der blir det nok bare en avtale om gradvis avvikling. Hvis det blir det, er det sannsynlig at Trump ikke er i stand til å gjøre en detaljert avtale, fordi det ikke har vært forhandlet nok mellom partene, sier Tønnesson.

Fredsavtale

– Jeg regner det som sannsynlig at en eventuell felleserklæring vil inneholde noe om en fredsavtale. Det kan være at det er enighet om å sette i gang forhandlinger om en fredsavtale. Om de vil lage litt teater av det, kan de erklære en slutt på Koreakrigen og si at de inngår en fredsavtale, men så må innholdet i den forhandles, legger han til.

De to landene på Korea-halvøya er formelt i krig med hverandre fordi det kun ble inngått våpenhvile, men aldri underskrevet noen fredsavtale etter Korea-krigens avslutning i 1953. (NTB)