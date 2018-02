Forhandler om exit-avtalen

Verden

Landsstyret i Sør-Afrikas regjeringsparti ANC vil avgjøre framtiden til president Jacob Zuma på et møte mandag, ifølge ANC-leder Cyril Ramaphosa, melder den sørafrikanske avisen The Mail and Guardian.

Søndag markerte ANC at det var 28 år siden Nelson Mandela ble sluppet ut av fengsel. Men mens partiet hedret sin respekterte frigjøringshelt, er ANC midt oppe i en dramtisk utvikling som kan føre til at den omstridte president Jacob Zuma kun har svært kort tid igjen. I disse dager forhandler Zuma med Ramaphosa og andre i ANC-ledelsen om en avtale om betingelsene rundt ham i forbindelse med at han går av.

Svekket

Kravene om Zumas avgang har vært framsatt i mange år, men fram til nå har han blitt beskyttet av partiet sitt, ANC. Dette har imidlertid endret seg de siste ukene. I desember ble Cyril Ramaphosa valgt som ANC-leder, og er dermed den naturlige arvtaker som president i Sør-Afrika. Ramaphosa vant over Zumas eks-kone, Nkosazana Dlamini-Zuma, som var Zumas favoritt. Dermed ble Zuma også svekket i partiet. Han kan egentlig sitte som president fram til valget i 2019, men er så omstridt etter en rekke skandaler at stadig flere i ANC anser ham som en belastning fram mot valget. Samtidig har han fremdeles en betydelig del i partiet som støtter ham, og det er usikkert om han vil trekke seg frivillig.

Mandag vil landsstyret samles for å diskutere Zuma.

- Landsstyret vil møtes i morgen for å diskutere denne saken. Fordi folk vil bli ferdig med dette, vil vi bli nettopp det, sa Ramaphosa søndag.

Zuma ønsker trolig noen garantier for sin tilværelse etter presidentjobben, men det er usikkert hva slags avtale han kan klare å sikre seg, da det ikke er mulig for ham å sikre seg immunitet, i henhold til den sørafrikanske grunnloven.

