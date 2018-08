Verden

Annans egen stiftelse opplyser at den tidligere generalsekretæren døde lørdag etter kort tids sykdom.

– Gjennom sin karriere og sitt lederskap i FN var han en sterk forkjemper for fred, bærekraftig utvikling, menneskerettigheter og lovstyre, skriver stiftelsen i en uttalelse.

I sosiale medier minnes mange Annan lørdag.

– Annan var en leder med mild stemme, et klart budskap og en utrettelig innsats for en internasjonal verden preget av internasjonal lov og humanisme. Hans bortgang er et tap for verden. Hans livsverk vil lyse også for fremtidige generasjoner, skriver Erna Solberg på Twitter.

Today we mourn the loss of a great man, a leader, and a visionary: former @UN Secretary General @KofiAnnan.



A life well lived. A life worth celebrating. pic.twitter.com/3sLmy7VS2p — IOM - UN Migration (@UNmigration) August 18, 2018

Kofi Annan var en leder med en mild stemme,et klart budskap og en utrettelig innsats for en internasjonal verden preget av internasjonal lov og humanisme. Han bortgang er et tap for verden, hans livsverk vil lyse også for fremtidige generasjoner. #KofiAnnan — Erna Solberg (@erna_solberg) August 18, 2018

Saddened to hear that Kofi Annan has passed away. His warmth should never be mistaken for weakness. Annan showed that one can be a great humanitarian and a strong leader at the same time. The UN and the world have lost one of their giants. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 18. august 2018

Kofi Annan was a guiding force for good. I join the world in mourning his loss. In these turbulent and trying times, his legacy as a global champion for peace will remain a true inspiration for us all. https://t.co/psJ9viPIeu pic.twitter.com/SKfBk5zaY2 — António Guterres (@antonioguterres) August 18, 2018

Kofi Annan was a true global statesman who fought throughout his life for a fairer and more peaceful world. A true son of Africa that always reached out and touched people with his deep compassion and empathy. Kofi will be dearly missed - a very courageous statesman #RIPKofiAnnan pic.twitter.com/gk2x3KGfwd — Børge Brende (@borgebrende) August 18, 2018

Deeply saddened by the passing away of Kofi Annan. One of the true global leaders of our age. A man of courage, wisdom and friendship. I’m honored to have had the privilege of working for him. pic.twitter.com/a9pTv0cdF1 — Carl Bildt (@carlbildt) August 18, 2018

So sorry to hear of the passing of Kofi Annan. The world has lost a great humanitarian and statesman today. My condolences to his family and friends. https://t.co/yLYO6CIywA — Erik Solheim (@ErikSolheim) August 18, 2018

Fakta om Kofi Annan:

* Født i Ghana i Vest-Afrika i 1938.

* Begynte å jobbe i FN-systemet på 1970-tallet og ble på 1980- og 1990-tallet visegeneralsekretær på flere områder, blant annet for fredsbevarende operasjoner.

* Var FNs generalsekretær i årene 1997– 2006.

* Ble sammen med FN tildelt Nobels fredspris i 2001 for å ha revitalisert FN og prioritert menneskerettsspørsmål.

* Engasjerte seg aktivt som fredsmegler etter at han gikk av i 2006, blant annet i Kenya og Syria.

* Ledet stiftelsen Kofi Annan Foundation.

(NTB)