FN: – Ulovlig okkupert. Donald Trump: – Anerkjenner Israels suverenitet over Golanhøydene

USAs president Donald Trump vil mandag offisielt anerkjenne Golanhøydene som en del av Israel, ifølge visepresident Mike Pence.

Visepresidenten sier Trump vil komme med en erklæring om saken sammen med Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

– I dag for første gang på 52 år, med statsminister Netanyahu ved sin side, vil USAs president fomelt anerkjenne Israels suverenitet over Golanhøyden, sa Mike pence, ifølge Bloomberg.

Trump varslet tidligere denne måneden at USAs syn på Golanhøydene vil bli endret.

– Etter 52 år er det på høy tid at USA fullt ut anerkjenner Israels suverenitet over Golanhøydene, som er av kritisk strategisk og sikkerhetsmessig viktighet for staten Israel og stabiliteten i regionen, skrev presidenten på Twitter.

Ulovlig okkupert

Tidligere har FNs sikkerhetsråd, med støtte fra USA, slått fast at Golanhøydene er ulovlig okkupert og annektert.

Golanhøydene er et 1.200 kvadratkilometer stort høydedrag sørvest i Syria, men store deler av området ble okkupert av Israel i 1967. Israel har etablert rundt 30 bosetninger i det okkuperte området, i strid med folkeretten. (NTB)