Til tross for at fattige mennesker er de som bidrar minst til utslippene som forsterker drivhuseffekten, er det likevel de som står uten mulighet til å skjerme seg mot virkningene og må bære belastningen for klimaendringene.

– Vi står overfor et scenario som kan ligne på et klimaaparteid der de rike betaler for å unnslippe oppvarming og konflikter, mens resten av verden må ta støyten, sier Alston under FNs møte i menneskerettighetsrådet i Genève.

FNs menneskerettighetsekspert Philip Alston. Foto: Reuters/Jason Lee

120 millioner inn i fattidom

Klimaendringene kan skyve anslagsvis 120 millioner mennesker inn i fattigdom innen 2030, står det i rapporten, som bygger på studier gjort for Verdensbanken, FN og andre organisasjoner.

Man frykter sultkatastrofer og folkeforflytninger, advarer rapporten.

– Klimaendringene kan snu opp ned på arbeidet som er lagt ned de siste 50 årene for bedret helse og mot fattigdom, sier Alston.

Han er kritisk til FNs menneskerettighetsråd og mener de har gjort lite annet enn å organisere ekspertpanel, bestilt rapport og vedtatt tannløse resolusjoner.

I stedet burde verdensorganisasjonen ha presset medlemsnasjonene til å ta ansvar for å snu utviklingen.