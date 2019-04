Jemen, Kongo, Afghanistan og Syria er fire av de åtte landene som står for to tredeler av det totale antall mennesker som er utsatt for hungersnød i verden, heter det i årsrapporten til Verdens mat- og landbruksorganisasjon FAO.

Afrika er spesielt utsatt. 72 millioner mennesker på det afrikanske kontinent lider av akutt sult, sier Dominique Bourgeon, som er nødhjelpsdirektør i FAO.

Konflikt, krig og generell usikkerhet er som før en hovedårsak til sulten, sammen med økonomisk usikkerhet og klimarelaterte hendelser som tørke og oversvømmelse, ifølge rapporten.

I land som er sårbare for sult, er opp til 80 prosent av befolkningen avhengig av landbruk. De trenger både nødhjelp og hjelp til å kunne drive landbruk, ifølge Bourgeon.

Flyktninger bidrar til krise

Rapporten legger vekt på byrdene som store mengder flyktninger er for noen land blant dem nabolandene til krigsherjede Syria og Bangladesh, som har tatt imot en million rohingya-flyktninger fra Myanmar.

FAO venter også at antall mennesker på flukt i og rundt Venezuela vil øke om den økonomiske krisen fortsetter. I så fall ligger det an til en matkrise i landet i løpet av året.

Bekymret for Venezuela

Bourgeon sier han er bekymret for den betydelig økningen av fattigdom i Venezuela mens landet sliter med stadig forverrede levekår på grunn av den pågående politiske krisen.

Globalt er situasjonen noe bedre i 2018 i forhold til året før, da 124 millioner mennesker var rammet av sult. Det kan skyldes at det var færre værkatastrofer i noen land i Latin-Amerika og Asia/Stillehavsregionen.

Men FAO gjør det klart at den langsiktige trenden med over 100 millioner sultrammede ikke ligger an til å endre seg på grunn av stadige kriser. Både Afghanistan, Irak og Syria var i fjor rammet av ekstrem tørke som rammet landbruket.