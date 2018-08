Verden

– Myanmars øverste generaler, blant dem forsvarssjef Min Aung Hlaing, må etterforskes og straffeforfølges for folkemord i delstaten Rakhine, samt for forbrytelser mot menneskeheten og andre krigsforbrytelser i Rakhine, Kachin og Shan, konkluderer en gruppe FN-granskere.

Foruten forsvarssjefen er fem andre generaler navngitt i granskernes rapport, og de understreker at en lengre liste kan legges fram dersom «et kompetent organ i tråd med internasjonale normer og standarder» vil straffeforfølge dem.

FN-granskerne, som har et mandat fra FNs menneskerettsråd, har blant annet intervjuet hundrevis av flyktninger fra Myanmars muslimske rohingya-minoritet, som for ett år siden ble drevet på flukt fra Rakhine til Bangladesh.

Nedbrente landsbyer

Granskerne har også analysert satellittbilder som de mener viser hvordan myanmarske regjeringsstyrker systematisk satte fyr på over 50 rohingya-landsbyer i Rakhine.

Leger Uten Grenser (MSF) har anslått at minst 6.700 rohingyaer ble drept i løpet av en måned, og FN har tidligere anklaget Myanmar for å drive etnisk rensing.

Myanmars ledelse avviser dette og hevder regjeringsstyrkene har svart på angrep fra militante rohingyaer.

FN-granskerne konkluderer på sin side med at regjeringshærens maktbruk har vært grovt overdreven, sett i lys av de sikkerhetstrusler som har foreligget.

Masseflukt

Rundt 720.000 rohingyaer flyktet for ett år siden over grensa til Bangladesh, der det bodde rundt 200.000 rohingya-flyktninger fra før.

Myanmar har lovet at flyktningene kan vende tilbake til Rakhine, men nekter fortsatt å anerkjenne dem som statsborgere og kaller dem ulovlige immigranter.

Bangladesh og Myanmar inngikk alt i november i fjor en avtale om repatriering, men FNs nødhjelpskontor (OCHA) advarer og sier at forholdene ikke ligger til rette for det.

– Drap, bortføringer og nedbrenning av hjem pågår fremdeles, sa FNs høykommissær for menneskerettigheter Zeid Ra'ad Al Hussein i juli.

Suu Kyi bærer ansvar

– Forbrytelsene i delstaten Rakhine, og måten de ble utført på, er av samme natur, alvorlighetsgrad og omfang som man i andre sammenhenger har sett lede til folkemord, heter det i FN-granskernes rapport.

Granskerne erkjenner at Aung San Suu Kyi og Myanmars øvrige sivile ledelse ikke har direkte innflytelse på regjeringsstyrkenes handlinger, men mener likevel at de bærer et ansvar for krigsforbrytelsene som har funnet sted.

– Gjennom sine handlinger og unnlatelser har de bidratt til å legitimere disse grusomme forbrytelsene, slår granskerne fast.

- Aung San Suu Kyi har verken utnyttet sin de facto stilling som regjeringsleder eller sin moralske autoritet til å bremse eller hindre det som skjedde, heter det i rapporten.

Granskerne anbefaler Sikkerhetsrådet å overføre saken til Den internasjonale straffedomstolen, eller til å opprette en internasjonal straffedomstol for Myanmar. (NTB)

