FN frykter århundrets verste humanitære katastofe hvis Assad gjør alvor av planene

Verden

På et pressemøte i Genève mandag sa Mark Lowcock at det må finnes måter å håndtere dette på som ikke utløser den verste humanitære katastrofen, med de største tapstallene, i dette århundret.

Bakteppet for advarselen er at syriske regjeringsstyrker, støttet av Russland og Iran, samler seg i forkant av det alle frykter blir et massivt militært framstøt mot den opprørskontrollerte enklaven med rundt tre millioner innbyggere.

Siden 2015 er Idlib blitt et tilfluktssted for en myriade av grupper som slåss mot Assad-regimet: sekulære opprørere, islamister, syriske jihadister med bånd til al-Qaida og flere tusen fremmedkrigere som ingen helt vet hvem kontrollerer.

Ifølge FN er halvparten av innbyggere i byen Idlib og området ved samme navn interne flyktninger fra andre deler av Syria.

Lowcock sier at det er et betydelig antall krigere fra en rekke grupperinger, men at det er «hundre kvinner og barn for hver kriger». (NTB)