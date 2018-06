FN-eksperter vil inspisere nordkoreansk testanlegg

Verden

Av Andreas Lof

Eksperter fra Organisasjonen for prøvestansavtalen (CTBTO) har ennå ikke fått mulighet til å bekrefte om atomtestanlegget Punggye-ri er ødelagt for godt.

Et knippe utenlandske journalister fikk i mai være vitne til det som ifølge Nord-Korea var «fullstendig ødeleggelse» av atomtestanlegget.

CTBTO sier imidlertid tirsdag at de ennå ikke har blitt invitert til Nord-Korea for å granske om eksplosjonene som ble hørt ved det underjordiske anlegget, faktisk ødela det for godt.

– Hittil har vi ikke fått signaler fra noen av partene rundt forhandlingsbordet, sier lederen for FN-organisasjonen, Lassina Zerbo.

Han peker på at journalistene som var til stede i mai, fikk stå kun 500 meter unna eksplosjonene ved Punggye-ri, selv om de skal ha vært kraftige nok til å ødelegge hele testanlegget.

– Dette tyder på at eksplosjonene ikke var så store, sier Zerbo, som legger til at det fortsatt er behov for inspeksjon ved anlegget.

– Det fortsatt mulighet, dersom noen ekspertise trengs, til å verifisere at testanlegget faktisk er ødelagt. Vi står klare til å utføre dette arbeidet, sier Zerbo.

Uttalelsene ble gitt til det tyske nyhetsbyrået DPA etter at USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un møttes i Singapore. Der forpliktet Kim seg kun til å «arbeide for» nedrustning på Koreahalvøya.

Zerbo ville ikke kritisere dette utfallet, og peker mot at de to landene ventes å forhandle videre for å banke ut nedrustningsprosessen.

– Jeg ville heller fokusert på det historiske øyeblikket dette toppmøtet er for verdenssamfunnet, sier han.

(©NTB)