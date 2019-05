14. mai var en 36 år gammel mann på vei fra Novosibirsk til Moskva. Han gikk om bord på et Aeroflot-fly, før han plutselig fant ut at han ville ta seg en røyk. Det skulle føre til et voldelig utfall, skriver Fox News og Daily Mirror.

– Passasjeren dyttet en ung flyvertinne inn i cockpiten, før han så slo til kapteinen og styrmannen. Men besetningen klarte til slutt å overmanne 36-åringen, heter det i en uttalelse fra russisk politi, ifølge Fox News.

Passasjeren ble til slutt ført ut av flyet og anholdt. Men han rakk å påføre skade – en mannlig flyvert pådro seg beinbrudd i basketaket.

Episoden sørget for at flyet, med 158 passasjerer om bord, ble forsinket i 20 minutter.

Bråkmakeren risikerer nå seks år i fengsel. Aeroflot lover å forfølge saken, og selskapet varsler store krav på vegne av både selskapet og besetningen. I tillegg har de altså valgt å bannlyse mannen, skriver Fox News.

– Heldigvis skjedde dette på flyplassen. Kan du forestille deg hva som kunne skjedd hvis han hadde angrepet dem i luften, sier et vitne til Daily Mirror.

Også TravelPulse og International Business Times har omtalt hendelsen.

