Flytrafikken går igjen i Hongkong

Etter to dager med flere hundre kanselleringer og utsettelser, åpnet flyplassen i Hongkong igjen onsdag morgen, lokal tid. Etter at opptil 5.000 demonstranter har blokkert både avgangs- og ankomsthallen ved flyplassen i to dager, var fremdeles et trettitall igjen i bygningen onsdag, men innsjekk og flyavganger gikk som normalt.

Demonstrasjonene startet i helgen med en sitt-ned-aksjon blant de flere tusen som protesterer mot byregjeringen i Hongkong og et lovforslag om å utlevere straffedømte til Kina.

Tirsdag tok politiet i bruk batonger og pepperspray etter at demonstrantene gikk løs på to personer de beskyldte for å være hemmelige kinesiske agenter.

Sammenligner demonstranter med terrorister

Regjeringen i Kina mener demonstrantene som banket opp de to kinesere på flyplassen i Hongkong, har begått «terroristhandlinger».

De to kineserne var anklaget for å ha bånd til regimet i Beijing og skal ha blitt banket opp da det oppsto kaos tirsdag under demonstrasjonene på flyplassen i Hongkong.

I en uttalelse gjennom sitt representasjonskontor i Hongkong hevder Kinas regjering at de to fornærmede ble nektet førstehjelp og fastslår at handlingene ikke skiller seg fra terrorhandlinger.

– Sjokkerende

Også departementet i Kina som er ansvarlig for forbindelsene til Hongkong, ytrer sin bekymring.

– Det er sjokkerende at det åpenlyst blir begått alvorlige lovbrudd under offentlighetens påsyn, heter det i en uttalelse.