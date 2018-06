Flere skutt og flere døde i avislokale i USA

Verden

Av NTB Og Chiristian Sandborg

Ifølge Fox News skjedde skytingen inne i redaksjonen.

Politiet, som var på plass etter ett minutt, opplyser til TV-kanalen at én person er pågrepet. Gjerningspersonen skal være en hvit mann, melder MSNBC.

TV-kanalene ABC7 News, CNN og CBS News siterer kilder på at flere er drept. Politiet har foreløpig ikke bekreftet dette, men sier at flere personer er såret.

Politiet gjennomgår nå lokalene til Capital Gazette og sjekker ut personer som forlater lokalet.

Gjerningsmannen skal ha kommet seg inn i lokalet ved å skyte seg gjennom glassdørene ved inngangen, melder Fox News som også forteller at bygningen var fri for vakter.

Våpenet som ble brukt var en hagle, meldte flere medier og vitner. Politiet ville derimot ikke berefte dette.

Under en pressekonferanse kom lokalt politi med informasjon.

Minst fem personer er skutt og drept i lokalene til avisen Capital Gazette i byen Annapolis i delstaten Maryland, opplyser amerikansk politi på en pressekonferanse i 22.50-tiden torsdag.

Politiet opplyste også at flere personer er alvorlig såret, og at den antatte gjerningspersonen er pågrepet.

Annapolis er delstatshovedstaden i Maryland og ligger om lag 80 kilometer øst for Washington DC.

Det hvite hus opplyser at president Donald Trump er orientert om hendelsen.

Torsdag ettermiddag

Politiet opplyser til Fox News at én person er pågrepet.

Hittil i år har det vært 195 masseskytinger i USA, melder MSNBC.

En reporter ved navn Phil Davis, som jobber i Gazette, forteller til Baltimore Sun om at flere er skutt.

This was the scene earlier outside the Capital Gazette in Annapolis. First reports of a shooting were around 2:40 p.m. pic.twitter.com/dolULaqbb5 — The Baltimore Sun (@baltimoresun) 28. juni 2018

Et vitne som var inne bygningen under skytingen tvitret at en skytter er på stedet og at flere er døde.

Samtidig skrev en reporter inne i bygningen at flere er døde.

There is nothing more terrifying than hearing multiple people get shot while you're under your desk and then hear the gunman reload — Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28. juni 2018