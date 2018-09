Flere seriemordere før

Verden

– Det virker som vi arresterer færre av dem, og når vi innhenter dem, har de en kortere liste av offer enn før, sier forfatter Peter Vronsky, som nylig har skrevet bok om fenomenet, til avisa The Guardian.

– Så ja, det virker som om det er nedgang i antallet seriemordere i USA. Enten er det færre av dem, eller så har vi blitt flinkere å fange dem tidligere.

Men kanskje flere

Professor Mike Aamodt ved Radfort University i Virginia forsker på seriemordere. Han har en liste på rundt 5000 kjente seriemordere fra 1900 til i dag. Ifølge The Guardian støtter Aamodt Vronskys observasjon, men legger også til følgende presisjon:

– Det er ingen tvil om at antallet identifiserte seriemordere har gått ned siden 1980-tallet. Men det kan være tusenvis av seriemordere vi ikke vet om og ikke klarer å identifisere, i dag som på sytti-, åtti- og nittitallet, sier han.

En seriemorder i av Aamodt og kollegaene definert som «ulovlig drap på to eller flere personer ved samme gjerningsperson fordelt på flere anledninger».

Fra 193 til 43

Ifølge statistikken var 1989 det verste året, med 193 ulike seriemordere i arbeid. Ved millenniumsskiftet hadde tallet falt til 107. Det siste tiåret har et gjennomsnitt på 43 seriemordere blitt identifisert per år i USA.

Folk er reddere

Professor Aamodt regner med at utviklingen av bedre etterforskningsmetoder, strengere bruk av permisjoner og mer forsiktige innbyggere som hovedgrunnene til at seriemord går ned.

– Rundt 20 prosent av seriemordere tidligere var folk som hadde drept, vært i fengsel, slapp ut og så drepte igjen. Når de får lengre dommer og ikke slipper så fort ut på permisjon, unngår vi dette. Dessuten har folk endret oppførselen sin. Tenk på 1970-tallet, da folk haiket, unger gikk på butikken alene, lekte ute.

– Om noen så en havarert bilist ville man hjulpet vedkommende - ingen gjør disse tingene lenger. Det betyr at det blir mye vanskeligere for seriemordere å finne offer enn det var på sytti- og åttitallet, sier han til The Guardian.

Innen etterforskningsmetoder er det særlig muligheten til å analysere DNA som hjelper politiet. Dessuten at det er så mange overvåkningskameraer overalt i USA i dag, og at mobiltelefoner sender ut rimelig nøyaktige signaler om hvor folk til enhver tid befinner seg.