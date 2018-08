Flere palestinske barn drept av israelske styrker i år

Verden

Av Nils-Inge Kruhaug

Minst 35 palestinske barn ble skutt og drept av israelske soldater på den okkuperte Vestbredden og Gazastripen i første halvår, ifølge den uavhengige organisasjonen Defense for Children Internationals avdeling i Palestina (DCIP).

Flere av barna ble drept på Gazastripen, etter at israelske soldater langs grensegjerdet åpnet ild mot demonstranter.

Tenåringer drept

Blant de drepte er 17-åringen Ahmad Jihad Ahmad al-Aydi, som døde 5. august av skadene han fikk etter å ha blitt skutt av israelske soldater under en demonstrasjon på Gazastripen.

Uka før led 11 år gamle Majdi Ramzi Kamal al-Satri, 15 år gamle Muath Ziad Ibrahim al-Soury og 16 år gamle Moemen Fathi Yousef al-Hams samme skjebne, ifølge DCIP.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kritikk

Mange av barna som er drept, ble truffet av skarp ammunisjon, ifølge organisasjonen. Siden slutten av mars er 168 palestinere drept og over 17.000 såret på Gazastripen.

Tre helsearbeidere og to journalister er også blant de drepte, og Israel har høstet krass kritikk, også fra Norge, for maktbruken.

– Det er uakseptabelt å skyte med skarpt mot demonstranter, slo utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) fast tidligere i år.

– Brudd på folkeretten

DCIP kaller de israelske soldatenes drap for brudd på folkeretten og sier de har beviser for at barna som ble drept langs grensegjerdet på Gazastripen, ikke utgjorde noen dødelig trussel.

Israelsk høyesterett har imidlertid slått fast at det israelske militærets engasjementsregler ved Gaza-grensen er lovlige.

Barn i fengsel

Israel høster også internasjonal kritikk for å fengsle barn.

Ifølge den israelske menneskerettighetsorganisasjonen B'Tselem, som støttes av Norge, sitter nå 275 palestinske barn i israelsk fangenskap. (NTB)