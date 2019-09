Flere mennesker dør av dette, enn malaria, brystkreft, krig og mord

En person dør av selvmord hvert 40 sekund. Det melder Verdens Helseorganisasjon (WHO), som kom med de nye tallene i en fersk rapport, skriver CNN.

– Hver død er en tragedie for familie, venner og kolleger. Likevel er selvmord mulig å forhindre. Vi oppfordrer land til å få på plass strategier som forhindrer selvmord, i nasjonale helse -og undervisningsprogram, sa generaldirektøren i Verdens helseorganisasjon, doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Slår alarm

De dystre tallene utgjør 800.000 mennesker som dør av selvmord hvert år. Det er flere enn de som dør av malaria, brystkreft, krig og mord, opplyser organisasjonen. Nå slår de alarm rundt rapporten, og omtaler tilstanden som et «alvorlig globalt helse problem». Kun 38 land har selvmordsforebyggende program.

I Norge tilbyr Helsedirektoratet lagt frem Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord, med veiledende materiell for kommuner om forebygging.

Verst for menn

Videre opplyser rapporten at 79 prosent av verdens selvmord skjer i land med middels eller lav inntekt. Likevel er selvmord hyppigst i land med høyinntekt, med 11.5 dødsfall per 100.000 innbygger. Og situasjonen er verst for menn. På verdensbasis tok fler menn enn kvinner livet sitt, skriver WHO, med 7.5 dødsfall per 100.000 kvinne, og hele 13.7 per 100.000 menn. Men i noen land var situasjonen en annen.

I Bangladesh, Kina, Lesotho, Morocco og Myanmar begår flere kvinner enn menn selvmord.

Også blant verdensbefolkningens yngre garde er situasjonen kritisk. Selvmord er på andreplass over ledende dødsårsaker blant unge mellom 15-29, etter veiulykker.

Oppfordrer til forbud

De rystende statistikken til tross, informerer WHO at de nye tallene er en forbedring. Mellom 2010 og 2016 gikk den globale selvmordsraten ned med 9.8 prosent, meldte FN. Det eneste kontinentet som steg, var Nord -og Sør-Amerika. I tillegg til å innføre retningslinjer i hvert enkelt land, anbefaler WHO å gjøre det vanskeligere å få til gang på plantevernmidler.

Etter skytevåpen og henging, er midlene mest vanlige å bruke til å begå selvmord. I Sri Lanka ledet et forbud mot plantevernmidler til en 70 prosent nedgang i selvmord. Noe som beregnes å ha reddet 93.000 liv mellom 1995 og 2015, skriver CNN.

Også i Nord-Korea har reguleringer fått gode resultater. Selvmord med plantevernmidler ble halvert på kun to år mellom 2011-2013, etter et forbud mot kjemikalet Paraquat.

Rapporten kom i forkant av verdensdagen for selvmordsforebygging, som er 10.september.

