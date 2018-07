Flere landsbyer rammet av jordskred Afghanistan

Verden

Omfattende snøsmelting i fjellene bidro til at en innsjø ble oversvømmet, og vann og leire skylte nedover landsbyene i en naturskjønn dal i Panjshir torsdag.

Ti mennesker er funnet døde, like mange er meldt savnet, og hundrevis av hus, butikker, moskeer og biler ble ødelagt av vann- og jordmassene. De fleste av innbyggerne klarte tilsynelatende å komme seg opp i høyden etter at de ble vekket av varselskudd og jorden som ristet under dem.

Lokale myndigheter har opplyst at ti landsbyer ble hardt rammet av vann- og jordmassene. Nyhetsbyrået AFP har besøkt tre av landsbyene og rapporterer at store deler av dem er begravd under gjørme og steiner.

Torsdag var gravemaskiner på plass for å rydde veiene, og myndighetene sendte mat, vann, tepper og telt til de hjemløse. Men AFP så få tegn til noen søk- og redningsinnsats, på tross av at myndighetene lovet å sende mannskaper til området.

Panjshir-dalen har vært relativt forskånet av den 17 år lange krigen og er med sine snødekte fjelltopper populær blant turister.

Regjeringen i Kabul, rundt 140 kilometer unna, opplyste torsdag morgen at katastrofen skjedde da en falleferdig demning brast.

Rundt 500 hjem i fem landsbyer ble ødelagt, ifølge Afghanistans krisedepartement.

Den vanligvis turkisfargede Panjshir-elva, som bukter seg gjennom dalen, gikk over sine bredder og ble omformet til et gjørmehav.

Jordskred og oversvømmelser finner ofte sted i fjellene i Afghanistan når snøsmeltingen tiltar gjennom våren og sommeren. Avskoging forverrer situasjonen.

(NTB)