Flere flytter fra USA til Mexico enn omvendt. Likevel vil Trump sette inn soldater langs grensen

President Donald Trump sier han skal utstasjonere soldater ved grensen mot Mexico, et tiltak han beskriver som «et stort steg» fram.

Han har lovet å bygge en mur langs grensen mot Mexico. Men denne muren har det vært vrient å få finansiert.

Dermed er det neste forslaget å sette inn soldater ved grensen, fordi «folk velter inn», ifølge Trump.

Velter ikke inn

En oversikt over innvandring fra Mexico til USA viser at det slettes ikke er slik at mexikanere velter inn over grensen. I årene1995-2000 var nettoinnvandringen fra Mexico på 2.2 millioner.

Slik er det ikke lenger. Ifølge MSNBC var nettoinnvandringen fra Mexico til USA på minus 140.000 fra 2009 til 2014. Altså flytter det flere fra USA til Mexico enn omvendt.

Denne trenden har pågått siden 2005. Det er demed ikke Trumps harde retorikk og nye tiltak som kan være årsaken til fallende innvandring.

Samtidig viser tall fra amerikanske grensemyndigheter at antallet ulovlige grenseoverganger er lavere enn noensinne, med 303.916 pågrepne i 2017. I toppåret 2000 var det hele 1.6 millioner.

De aller fleste av disse oppsøkte selv myndighetene på amerikansk side.

Likevel vil Trump ha soldater ved grensen.

– Vi skal gjøre ting på militært vis. Inntil vi kan ha muren på plass og tilstrekkelig sikkerhet, må vi vokte grensen vår med soldater, sa Trump under et møte med ledere fra de tre baltiske

landene i Det hvite hus tirsdag.

Mexico stritter imot

I et intervju med CNNs Christiane Amanpour gjør den mexikanske ambassadøren Geronimo Gutierrez det klart at de ikke liker Trumps idé.

– Dette er ikke noe mexikanske myndigheter ønsker velkommen, sier ambassadøren.

Han oppgir mer informasjon fra Trump som et krav.

– Vi har bedt om avklaringer fra USA og Presidenten, men ikke fått det, sier Gutierrez.

Gutierrez utelukker ikke at Mexico kan svare med lignende tropper.

– Vi skal opptre i vår egen beste interesse, det sier seg selv, sier ambassadøren til CNN.

Militær løsning

Trump har diskutert en militær løsning, langs grensen, med forsvarsminister Jim Mattis, skriver NTB.

– Vi har egentlig ikke gjort det før, og i hvert fall slett ikke mye, la han til.

Presidenten rettet uttalelsene mot forgjengeren Barack Obama.

– President Obama innførte endringer som i virkeligheten fjernet grensen, sa Trump, uten å utdype videre.

Trump har rast mot Mexico for å ha latt rundt 1.500 demonstranter fra Mellom-Amerika ta seg gjennom Mexico fra landets

sørligste delstat Chiapas og fram til den amerikanske grensen i nord, i håp om å slippe inn i USA og søke asyl. Denne formen for demonstrasjon

har pågått ved påsketider hvert år de siste fem årene. Denne «karavanen» er bevis for at det trengs en grensemur, mener presidenten.

– Hvis de når grensen vår som er så svak og patetisk, så er det som om vi ikke har noen grense i det hele tatt. Vi trenger en

mur som er rundt 1.100-1.300 kilometer lang, sa Trump under tirsdagens møte.

