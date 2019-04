Familiene slutter seg dermed til mange andre etterlatte som mistet sine kjære da passasjerflyet styrtet i desember. Flyet var av typen Boeing 737 MAX 8, samme modell som Ethiopian Airlines-flyet som styrtet i mars.

I alt 346 mennesker mistet livet i de to ulykkene.

Familiene mener at muligheten for å vinne mot den amerikanske flyprodusenten er styrket etter at selskapets toppsjef Dennis Muilenburg ba om unnskyldning i forrige uke.

Han sa samtidig at en oppdatering av programvaren for MAX 8-flyet kommer til å hindre flere ulykker. Programvaren skal motvirke at flyet steiler.

Boeing har hele tiden hevdet at flyene er trygge.