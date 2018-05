Flere drept i skoleskyting i Texas

Verden

– Jeg vil understreke at dette er foreløpig informasjon, men slik jeg har forstått det er det snakk om mellom åtte og ti drepte. De fleste av dem er elever, sier Sheriff Ed Gonzalez i Harris-distriktet under en kort pressekonferanse utenfor Santa Fe High School fredag.

Videre opplyser han at to personer er pågrepet, begge elever ved skolen. Den ene er den antatte gjerningspersonen, som ifølge politiet trolig handlet alene. Den andre beskrives kun som «en person som er interessant for etterforskningen».

I tillegg til de drepte ble flere såret i skyteepisoden, deriblant en middelaldrende mann, en elev, og en politimann. Den middelaldrende mannen er kritisk skadd, opplyser en talsperson for det lokale sykehuset UTMB.

Mulige eksplosiver

Skyteepisoden er under kontroll, men Gonzalez understreker at situasjonen ved skolen fortsatt ikke er avklart.

Politi og bombeeksperter arbeider fortsatt med å gjennomsøke området, og skoledistriktet i Santa Fe opplyser at det er funnet mistenkelige gjenstander.

– Mulige eksplosiver har blitt funnet på skolen og utenfor skolens område, skriver de på Twitter.

– Politiet arbeider med å uskadeliggjøre gjenstandene. Skolen er evakuert, skriver de videre.

Hagle

Det var en gang mellom 7.30 og 8 lokal tid fredag at en mann som ifølge vitner var væpnet med ei hagle, åpnet ild inne i et klasserom der det pågikk en kunst og håndverk-time, melder ABC News.

Santa Fe High School har flere bygninger og drøyt 1.400 elever.

– Det var en eller annen som kom inn med ei hagle og begynte å skyte, og ei jente ble skutt i foten, sier en elev som var til stede i kunst og håndverk-timen, til ABC News.

Et annet vitne som bare var noen få klasserom unna sier til Houston Chronicle at hun hørte minst fem skudd.

– Du kunne kjenne kruttlukta fra våpenet. Vi var alle redde, for dette var rett ved oss, sier 14-årige Junior Liberty Wheeler til avisen.

Ubekreftet

Flesteparten av elevene ved skolen flyktet ut av skoleområdet i panikk etter å ha hørt skudd og en påfølgende brannalarm, som ifølge vitner ble utløst av en elev.

Sheriff Gonzalez kan foreløpig ikke si så mye om hendelsesforløpet, og kan heller ikke bekrefte om det var ei hagle som ble brukt.

Han vil heller ikke gi detaljer om den antatte gjerningspersonen utover at vedkommende var elev ved skolen.

Flere skyteepisoder

CNN skriver at fredagens skoleskyting er den tredje episoden bare åtte dager i USA, og den 22. siden 1. januar.

Dette basert på kriterier om at minst en person (som ikke er gjerningspersonen) har blitt skutt, og at hendelsen fant sted på et skoleområde. I statistikken inkluderer de også uhell og en episode der en elev ble skutt med et luftvåpen.

Den hittil mest omfattende skoleskytingen i år fant sted 14. februar ved Douglas High School i Parkland, der minst 17 ble drept.

USAs president Donald Trump kommenterte hendelsen på Twitter.

– Skoleskyting i Texas. De tidlige meldingene ser ikke bra ut. Gud velsigne alle, skriver han. (NTB)