Verden

Evakueringen fant sted onsdag etter at de ansatte og deres familier var blitt undersøkt av helsepersonell. En ansatt var da rammet av «en medisinsk episode», som utenriksdepartementets talskvinne Heather Nauert kaller det.

– Som resultat av undersøkelser så langt, har departementet sendt et antall personer til videre evaluering og grundige undersøkelser av deres symptomer og resultater i USA, sier Nauert.

The New York Times skrev onsdag kveld norsk tid at minst to personer var blitt evakuert «etter å ha hørt rare lyder» i minst to leilighetsbygg der de bodde.

Utenriksminister Mike Pompeo sa tirsdag at en spesialgruppe var etablert for å granske de «uforklarte helseepisodene».

– Det er så langt ikke slått fast nøyaktig hva skadene som de berørte personene har, går ut på, og om det er en felles årsak i alle tilfellene, sier Pompeo.

I fjor ble 24 ambassadeansatte ansatt ved USAs ambassade på Cuba, samt deres familier som var der med dem, sendt hjem til USA etter å ha blitt rammet av symptomer «som ligner på dem man får etter hjernerystelse eller mindre hjerneskade», ifølge utenriksdepartementet.

USA sendte i forrige måned ut medisinsk advarsel til amerikanske myndigheters ansatte i Kina etter at det ble meldt at en av dem hadde blitt utsatt for «unormale lyd- og trykkfølelser».

(NTB)