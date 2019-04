Harald T. Nesvik (Frp) skriver til lederen for yaganerne at kong Harald har lest brevet han fikk av demonstranter sør i Chile.

Urfolksgruppen vil stanse laksenæringen og sier den ødelegger miljøet i området.

– Destruktiv industri

– Vi, yagan-samfunnet, verdens sørligste urfolk, vil gi dere dette brevet fordi vi i tusenvis av år har brydd oss om miljøet på dette sørlige stedet, skriver de.

I brevet henvender de seg direkte til kongeparet.

– Vi ber om at dere kan bestemme å ikke innføre denne destruktive industrien, lakseoppdrettsnæringen, i våre kanaler og vårt territorium, skriver de.

FN-mål

Nesvik åpner med å si at han er enig i at vi må ta vare på naturen og havene. Deretter går han rett over til FNs bærekraftmål og påpeker at matsikkerhet – altså tilstrekkelig forsyning av mat – er en del av disse målene, i tillegg til bærekraftig forvaltning av havene.

Han påpeker at 5 prosent av verdens mat kommer fra havet og FNs landbruksorganisasjon har sagt at mer av maten i fremtiden må komme fra blant annet fiskeoppdrett.

Deretter påpeker fiskeriministeren det samme som han sa etter at han og kongeparet ble møtt av demonstranter under statsbesøket i Chile de siste dagene.

– Forventer at de følger reglene

– Det er chilenske myndigheters suverene rett å fastsette lover og reguleringer for oppdrettsnæringen i Chile, samt bestemme hvilke områder som skal åpnes for næringen, skriver Nesvik.

Han sier at verken han eller kongen dermed har noen myndighet til å påvirke dette.

– Men i møter med norske ledere som har virksomhet i Chile og andre land, gjør jeg det klart at jeg forventer at norske firmaer i utlandet følger reglene der de er. Jeg forventer også at norske bedrifter i utlandet er bevisst ansvaret de har overfor naturen og samfunnet der de er aktive, avslutter Frp-statsråden.