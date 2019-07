Fire skutt og drept i Wisconsin

Politiet rykket ut til en bolig i landsbyen Lake Hallie etter et nødanrop søndag kveld lokal tid. Her ble en mann og en kvinne funnet døde, mens to andre ble sent til sykehus med skuddskader.

Mandag dro politiet til en bolig byen i Lafayette, 15 kilometer unna, for å informere de pårørende til et av ofrene. I denne boligen ble en mann, en kvinne og et barn funnet skutt og drept.

En av de døde er den antatte gjerningspersonen, ifølge myndighetene.