Fire fly måtte nødlande etter bombetrusler

Verden

Det tyske Condor Airlines-flyet kom fra den egyptiske byen Hurghada og var på vei til Düsseldorf torsdag.

Under flygingen skal en av passasjerene ha funnet en bombetrussel skrevet på en lapp, som var lagt igjen på et av toalettene. Piloten valgte å nødlande, og flyet ble eskortert av jagerfly til den greske øya Kreta, melder den greske nyhetskanalen Protothema.

Omstendighetene rundt trusselen er ukjent, men flyselskapets talsperson sier de er i kontakt med lokale myndigheter.

De 273 passasjerene må tilbringe natten på hotell før de får fly igjen fredag.

Også i Sør-Amerika måtte tre fly nødlande på grunn av bombetrusler torsdag.

Et fly på vei til Chile fra Lima i Peru, måtte nødlande i den peruanske byen Pisco, mens to fly på vei fra flyplasser i Chile måtte snu. Her hadde det blitt ringt inn bombetrusler på alle tre flyene. Disse ble undersøkt, men det ble ikke funnet noen form for eksplosiver. (NTB)