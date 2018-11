Turistene, to kvinner og to menn i alderen 27 til 60 år, ble i forrige uke pågrepet på et hotell på øya Langkawi etter at politiet hadde mottatt en rekke klager om at de fire hadde delt ut brosjyrer og bøker på offentlige steder.

Under pågripelsen beslagla politiet også 47 penner med påtrykte bibelvers og 336 notisbøker med tekstutdrag fra Bibelen.

Den lokale politisjefen Mohamad Iqbal Ibrahim sier ifølge nyhetsbyrået AP at de fire har blitt sendt over til innvandringsdepartementet etter at offentlige påtalemyndigheter bestemte seg for å deportere dem.

Han sier også at finnene vil bli svartelistet og at statsadvokatens kontor vil sende et brev til Finlands ambassade og uttrykke misnøye over deres oppførsel.

Det er forbudt ved lov å omvende muslimer til andre religioner i Malaysia, men det motsatte er lovlig. (NTB)