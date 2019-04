For første gang i dette årtusenet ble det sosialdemokratiske partiet størst i et valg i Finland. SDP-lederen var raskt ute og erklærte at han var klar til å ta statsministerposten.

– For første gang siden 1999 er vi det største partiet i Finland. SDP er statsministerpartiet, sa Rinne da seieren var et faktum.

Men for den 56 år gamle tidligere finansministeren har seieren en bismak: SDP vant valget med 17,7 prosent av stemmene, og det er svært uvanlig i Finland at valgvinneren får under 20 prosent. Kun 6.000 stemmer, 0,2 prosentpoeng, skiller partiet fra det neste på lista, EU- og innvandringskritiske Sannfinnene.

Sterke Sannfinner

Sannfinnenes sterke resultat kan gjøre jobben med å danne regjering tøff for Rinne. Partiet gjorde det bedre enn forventet, og finske medier utroper mandag partileder Jussi Halla-aho til valgets egentlige vinner. Nå drømmer han om å få posten som innenriksminister, skriver avisa Helsingin Sanomat.

– Resultatet overrasket oss alle. Det overgikk alle prognoser, sier Halla-aho til avisa.

Men at de to partiene vil samarbeide, anses som lite sannsynlig. Rinne har riktignok ikke utelukket et samarbeid, men sier samtidig at et felles verdigrunnlag er viktig når man danner regjering. De to partiene står steilt mot hverandre i en rekke spørsmål.

Halla-aho sier på sin side at han ikke tror det vil være mulig å delta i en regjering som ikke forplikter seg til å bremse den humanitære innvandringer.

Uvisst når

Det vil også være vanskelig for Rinne å vende seg mot det tredje partiet på lista, det konservative Samlingspartiet. I valgkampen kranglet de to partiene så busta føyk.

Rinne har tidligere stått steilt imot Samlingspartiets forsøk på nedskjæringer. I 2014 vippet han også tidligere SDP-leder Jutta Urpilainen av pinnen, etter at Urpilainen erklærte støtte til Samlingspartiets nedskjæringsplaner.

Ekspertene tør foreløpig ikke å si noe om når en regjering kan være på plass eller hvordan den vil se ut. Rinnes mål er å kunne presentere sitt mannskap innen slutten av mai. Spørsmålet er om han rekker det innen EU-valget 26. mai.

Sittende statsminister Juha Sipilä og hans Centerparti ble valgets store taper med 13,8 prosent. Partiet må nøye seg med fjerdeplassen og mister 18 av 49 mandater i Riksdagen. Det sviende nederlaget skyldes først og fremst at partiet mislyktes med å få gjennom en omfattende helsereform i Riksdagen, noe som førte til at det ble utlyst nyvalg.

– Grønne kvinner vant

Finske medier erklærer derimot kvinnene og miljøpartiet Gröna Förbundet som de store vinnerne i valget. I alt vil 92 kvinner ta plass på de 200 setene i Riksdagen, noe som er ny rekord i Finland. Den grønne riksdagsgruppen, 20 representanter, består av hele 90 prosent kvinner. Mange av dem er under 35 år.

De grønne og Svenska folkpartiet, som fikk 9 mandater i Riksdagen, pekes også på som mulige regjeringspartnere for Rinne.

Også Vänsterförbundets unge leder Li Andersson løftes fram som en som vil bidra til et generasjonsskifte i Riksdagen. Andersson fikk flest personlige stemmer av alle partilederne, noe som bidro til at hennes parti fikk fire mandater mer enn ved siste valg i 2015.

72 prosent av finnene stemte i valget, den høyeste valgdeltakelsen siden 1991.