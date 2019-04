Finlands statsminister erkjenner nederlag

– Centerpartiet er den største taperen i dette valget, sier Sipila.

De foreløpige resultatene etter at nesten halvparten av stemmene er telt opp, viser at Centerpartiet har falt med nesten 5 prosentpoeng siden valget i 2015 og ligger an til å bli det tredje eller fjerde største partiet.

– Dette er en stor skuffelse for oss. Jeg ønsker å gratulere vinnerne, sier Sipila.

Det sosialdemokratiske partiet SDP har så langt tatt ledelsen med rundt 19 prosent av stemmene, mens det konservative Samlingspartiet får drøyt 17 prosent. Hakk i hæl følger det innvandrerkritiske og euroskeptiske partiet Sannfinnene og Centerpartiet med rundt 15 prosent hver. (NTB)