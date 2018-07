Verden

Av Per Christensen, NTB

I sin årlige tale til nasjonen sa den 73 år gamle presidenten at kampen ikke vil bli avsporet av protester fra menneskerettighetsaktivister eller andre kritikere.

– La meg si det rett ut: Krigen mot ulovlige narkotiske stoffer er langt fra over, sa Duterte.

Han la til at politiet har beslaglagt narkotika for milliarder av pesos, og at beslagene ikke avtar.

– Det er derfor kampen mot ulovlige stoffer ikke kan skyves til side. Og det er derfor den blir ført på samme iherdige måte som fra første dag, sa presidenten.

Mange tusen er blitt likvidert under Dutertes kamp mot narkokarteller og enkeltbrukere, og stormen mot hans framgangsmåte og hans ros av politiets drapslister har utløst kraftige protester.

Titusener samlet seg utenfor kongressen mandag for å vise sin motstand mot voldsbølgen under Duterte og det de oppfatter som et stadig mer autokratisk styre. Presidenten sa at demonstrasjonene rettet seg mot feil mål.

– De bekymrer seg for menneskerettigheter, jeg bekymrer meg for menneskeliv. De unges liv blir sløst bort, og familier blir ødelagt, alt på grunn av kjemiske stoffer som kalles shabu, kokain, kannabis og heroin, sa presidenten. Shabu er slang for syntetisk amfetamin.

Årstalen ble utsatt i over en time, da det oppsto en stillingskrig mellom representanter om valget av ny leder for Representantenes hus, noe som i sin tur forsinket ratifiseringen av en lov som Duterte skulle undertegne.

Siden valget av Duterte i 2016 er over 4.200 mennesker blitt drept under aksjonene til politiet og sikkerhetsstyrkene, ifølge offisiell statistikk.

Human Rights Watch mener tallet ligger nærmere 12.000, mange tatt av dage av lyssky grupper og enkeltpersoner som myndighetene er antatt å bruke gjennom mellommenn.

(NTB)