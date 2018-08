Fikk sparken: – Du har jentehår, sa sjefen

Verden

Sid Ouared sier han ble stilt et ultimatum av sin arbeidsgiver British Airways, nemlig å endre sveis eller slutte. 26-åringen fra London har alt håret samlet i en topp midt oppe på hodet – en såkalt «man bun», som er en populær frisyre spesielt blant yngre menn og sees ofte både på fotballbanen og blant jetsettere på den røde løperen. Men, denne lille oppsatsen falt altså ledelsen i British Airways tungt for brystet.

– De sa ingen ting om håret mitt da jeg ble ansatt, jeg ble kun spurt om jeg hadde tatoveringer og piercinger, noe som ikke er tillatt, sier Ouared til BBC.

I følge 26-åringen aksepterer flyselskapet denne typen hårfrisyre for sitt kvinnelige kabinpersonale, mens de i hans tilfelle omtalte den moteriktige sveisen som «jentehår».

Turban

De skal også ha gitt Ouared beskjed om at han eventuelt kunne ta på seg en turban eller anlegge rastafletter dersom han ikke ville klippe håret.

– Men, jeg er verken sikh eller rastafari, hvorfor skulle jeg kle meg sånn? Jeg kan ikke engang legge en turban riktig, sier den oppgitte 26-åringen.

Det er også regler for kvinnelig ansatte i british Airways, de kan ikke har barbert hode, gå uten strømper og må ha diskret makeup og knelange skjørt.

Hestehale

Og for menn er regelen at de ikke kan ha hår som er så langt at det ligger over skjortekragen, med mindre de har rastafletter som de kan samle i en hestehale.

– Dette er som et gufs fra syttitallet, og det virker som om de overhodet ikke følger med i vår tid, sier Ouared.

Sid Ouared er bare en av flere menn som i de senere år har protestert mot det de oppfatter som kjønnsdiskriminering når det gjelder arbeidsantrekk. Under hetebølgen i fjor sommer stilte både franske bussjåfører, svenske servitører og britiske skolegutter opp i skjørt og kjoler i protest mot et kjønnsdiskriminerende uniformskrav som nektet dem å gå i i et mer luftig antrekk med shorts.

British Airways øsnker ikke å uttale seg omn enkeltsaker.

