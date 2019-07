I juni ble 28 prosent færre migranter pågrepet ved USAs sørlige grense sammenlignet med i mai, opplyser det amerikanske sikkerhetsdepartementet.

Nedgangen bryter med en migrasjonsbølge som har vart i flere måneder, sier Andrew Selee, direktør for Migration Policy Institute i Washington, til avisen Washington Post.

Over 144.000 migranter ble pågrepet eller anholdt på den amerikanske grensen mot Mexico i mai, noe som var det høyeste tallet på over et tiår. Tallene for juni viser for første gang en nedgang i pågripelser i 2019.

Selv om antall pågripelser har gått ned, er juni den fjerde måneden på rad hvor over 100.000 mennesker har blitt pågrepet ved grensen til USA.

Truet med tollavgifter

I mai truet USAs president Donald Trump med å innføre tollavgifter på en rekke importvarer fra Mexico. Han krevde at Mexico skulle gjøre mer for å begrense migrasjonen til USA.

Etter forhandlinger kom de to landene til enighet om en avtale, der Mexico blant annet lovet å sende flere tusen soldater til landets sørlige grense.

De godtok også å ta tilbake migranter som har nådd USA, men som venter på behandling av asylsøknaden sin.

Mexico har fått 45 dager på å vise at tiltakene fungerer, hvis ikke vil tolltruslene bli et faktum. Fristen er satt til 22. juli.

Bryter en trend

– Det er veldig vanskelig å knytte de månedlige tallvariasjonene til noen spesielle faktorer, men vi vet at tallene har gått ned, sier Cecilia Muñoz, som var ansvarlig for innenrikspolitisk råd i Obama-administrasjonen, til New York Times.

Antall forsøk på å krysse grensen går vanligvis opp i vårmånedene, før varmen gjør at tallet går ned i juni og juli. Også i fjor falt antall arrestasjoner i samme tidsperiode. Fra mai til juni i fjor sank antall pågripelser med 17 prosent, skriver Washington Post.

Så langt i år har flere enn 700.000 migranter blitt pågrepet eller anholdt langs grensen til USA.

Bilder fra de overfylte migrantleirene har fått stor oppmerksomhet. Foto: DHS office of the inspector general office / NTB scanpix

Dårlige forhold

Forrige uke besøkte flere demokratiske kongressmedlemmer to leire for migranter i Texas. Kongressmedlemmet Alexandria Ocasio-Cortez beskrev i etterkant forholdene som sjokkerende.

Hun hevdet at migrantene opplevde psykisk mishandling og at de ble tvunget til å drikke fra toalettskålen da springen ble ødelagt.

Kort tid etter politikernes besøk publiserte amerikanske myndigheter bilder fra innsiden av flere migrantsentre. Generalinspektøren i USAs sikkerhetsdepartement beskrev sentrene som farlig overbefolket, skriver NTB.

Bildene fra leiren viser blant annet flere titall migranter, deriblant barn, i trange celler. Flere migranter hadde blitt holdt i sentrene i ukevis, selv om de i henhold til loven kun skal være der i 72 timer, skriver New York Times.

