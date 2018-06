Fem personer drept i avisredaksjon i USA

Verden

Fire journalister og en salgsmedarbeider ble drept da en fornærmet leser angrep en avis i Maryland i USA med hagle og røykbomber torsdag.

En mann ble raskt pågrepet etter det dramatiske angrepet på redaksjonslokalene til avisa Capital Gazette i Annapolis i delstaten Maryland utenfor Washington DC.

CNN melder at den pågrepne mannen, en hvit mann i slutten av 30-årene, saksøkte avisen for ærekrenkelser i 2012, men at saken ble henlagt. Dommeren sa at ingenting som var skrevet om ham, var feil.

De fire journalistene som ble drept, er Gerald Fischman, Rob Hiaasen, John McNamara og Wendi Winters. I tillegg ble salgsmedarbeideren Rebecca Smith drept. Ytterligere to personer ble lettere skadd, trolig som følge av knust glass.

Det var torsdag ettermiddag at mannen stormet inn gjennom glassdørene til redaksjonslokalene mens glasset sprutet. Han kastet røykbomber og skjøt målrettet mot alle i rommet, som fortvilet kastet seg under pultene og forsøkte å gjemme seg,

– Ingenting er mer skrekkinngytende enn å høre mange mennesker bli skutt rundt deg mens du ligger under skrivebordet, og så høre at mannen tar nytt ladegrep, tvitret krimreporteren Phil Davis etter at røyken hadde lagt seg.

Hittil i år har det vært 195 masseskytinger i USA, melder MSNBC.

Trusler på sosiale medier

– Dette var et målrettet angrep mot Capital Gazette, sa politisjef William Krampf i Anne Arundel-fylket på en pressekonferanse torsdag kveld.

Han opplyser at avisen har mottatt trusler på sosiale medier, senest samme dag som angrepet fant sted, og at de nå undersøker om disse kom fra den mistenkte.

Capital Gazette er lokalavisen i Annapolis, delstatshovedstaden i Maryland, som ligger om lag 80 kilometer øst for Washington. Den eies av Baltimore Sun og har vært utgitt siden 1884.

Krampf sier gjerningsmannen var godt forberedt på angrepet, og at avisen var målet.

– Han hadde forberedt seg grundig på å gå inn i bygget, og forberedt seg på å skyte folk, sa Krampf.

Politiet var på plass innen ett minutt, og de fant gjerningsmannen gjemt under et skrivebord. Alle de rundt 170 personene som var i bygget, der en rekke andre firmaer har kontorer, ble evakuert og kom ut med hendene i været.

Redaksjonen i sorg

Jimmy DeButts, en av redaktørene i Capital Gazette, skriver på Twitter at han er knust og nummen. Capital Gazette dekker selv historien om skytingen i deres egne lokaler på sine nettsider, og opplyste at avisen skulle komme ut som vanlig fredag. Journalistene i avisen får hjelp av sine kolleger i moderavisen The Baltimore Sun.

Blant de drepte var assisterende redaktør Rob Hiaasen, som er broren til den kjente forfatteren Carl Hiaasen. Sistnevnte sa det gjør ham syk å ha mistet broren, «som var en av de snilleste og morsomste menneskene jeg har kjent».

Fordømmer angrepet

President Donald Trump ble raskt orientert om hendelsen, og skriver på Twitter at hans tanker og bønner går til ofrene og deres familier.

– Dagens vold mot Capital Gazette var tragisk og ond. Jeg føler med alle som er rammet av dette brutale og meningsløse angrepet, skriver USAs førstedame Melania Trump på Twitter.

Også Det hvite hus' pressetalsperson Sarah Huckabee Sanders omtaler angrepet som ondt og meningsløst.

– Et voldelig angrep på uskyldige journalister som gjør jobben sin, er et angrep på hver eneste amerikaner. Våre bønner er med ofrene, deres venner og familie, skriver Sanders.

Trapper opp sikkerheten

Etter skyteepisoden i Annapolis opplyser politiet i New York og Los Angeles at de har trappet opp sikkerheten rundt avislokaler i de to store byene.

– NYPD har sendt ut antiterror-team til medieorganisasjoner i og rundt New York by, heter det i en uttalelse fra politiet ifølge CNN. (NTB)