Verden

Av: Sissel Hoffengh

Fem mennesker er drept, blant dem et barn. Og ytterligere fem mennesker er skadd, og letingen fortsetter i ruinene etter mulige andre ofre for eksplosjonen.

Hendelsen fant sted sent søndag kveld. Leicester-politiet opplyste mandag morgen at fire mennesker var bekreftet omkommet, men tallet ble på ettermiddagen oppjustert til fem.

I følge ordfører Sir Peter Soulsby er en av de omkomne en ung gutt.

Letearbeidet ble innstilt mandag ettermiddag på grunn av frykt for at en nabobygning ville rase sammen, men søket skal gjenopptas senere, opplyser politiet og brannvesenet.

Dødstallet kan stige, advarer politisjef Shane O'Neill.

– Vi har grunn til å tro at ikke alle er funnet ennå, og søkearbeidet fortsetter derfor på stedet, sier han. For de fem som er brakt tilsykehus skal tilstanden være kritisk.

Eksplosjonen i bygningen, som ligger i et boligområde vest for Leicester sentrum, utløste en brann. Det var en matbutikk i første etasje og to leiligheter i de to etasjene over.

Årsaken til eksplosjonen er foreløpig ikke kjent, men politiet var raskt ute med å si at det ikke foreligger mistanke om terror.

– Men det er mye som tyder på at det kan dreie seg om en gasseksplosjon, sier Sir Peter Soulsby til The Telegraph.

– Det var svært skummelt. Jeg bor fem minutter unna, men huset mitt ristet. Jeg gikk ut og så en stor røyksøyle og flammer, sier Graeme Hudson.

En kvinne som driver stolstudio lenger ned i gaten kunne fortelle at butikkeierne nylig hadde leid ut leiligheten i annen etasje over butikken. Den lille familien er torolig blant de omkomne, melder avisen The Telegraph.