Domstolen har kommet fram til at Russland har brutt den europeiske menneskerettighetskonvensjonen på flere punkter.

De tre kvinnene ble i mars 2012 dømt til to års fengsel etter å ha framført en sang med kritikk av president Vladimir Putin i en av Moskvas store katedraler.

EMD dømmer Russland til å betale 16.000 euro hver til Maria Aljokhina og Nadezjda Tolokonnikova og 5.000 euro til Jekaterina Samutsevitsj. I tillegg må Russland dekke sakskostnader på 11.760 euro.

Krenkende og umenneskelig behandling

I dommen, som ble offentliggjort tirsdag, heter det blant annet at de tre kvinnene ble behandlet på en krenkende og umenneskelig måte da de ble satt i glassbur under rettsmøtene, omringet av væpnet politi og vakthunder, til tross for at det ikke var noen åpenbar sikkerhetsrisiko.

I tillegg førte glassburene og sikkerhetstiltakene i rettssalen til at de ikke kunne kommunisere fritt med sine forsvarere uten at samtalene ble overhørt, noe som ifølge EMD innebærer at Russland har brutt artikkelen som handler om retten til en fri og rettferdig rettssak og fritt valg at juridisk bistand.

– Mangel på ytringsfrihet

Som følge av at kvinnene ble dømt til fengsel har russiske myndigheter også brutt kvinnenes rett til ytringsfrihet, mener EMD.

Domstolen aksepterer at det var berettiget med en rettslig reaksjon etter at Pussy Riot brøt reglene på et religiøst sted, men mener samtidig at dommen på to års fengsel var for streng.

«Å dømme dem til fengsel kun for å ha for å ha på seg fargerike klær, veive med armene, sparke med beina og bruke et kraftig språk, uten at sangtekstene og konteksten for opptredenen ble analysert, var usedvanlig strengt», heter det i dommen.

Reagerer på videoforbud

Domstolen refser også Russland for forbudet mot visning av videoene til Pussy Riot på nettet, og mener at russisk rettsvesen ikke har kommet med prinsipielle begrunnelser for forbudet.

Det var Pussy Riot som søndag sto bak stormingen av banen under VM-finalen i fotball i Moskva. Fire medlemmer ble mandag dømt til 15 dagers fengsel for forstyrrelsen.

(NTB)